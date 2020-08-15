Президент «Барселоны» Бартомеу не планирует уходить в отставку
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не намерен покидать пост после проигрыша
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не намерен покидать пост после проигрыша
По информации источника, Бартомеу планирует остаться в клубе минимум до начала следующего года. Сообщается, что президент считает, будто досрочные выборы ещё больше ухудшат ситуацию в «Барселоне». Бартомеу планирует провести выборы в январе или марте 2021 года.
В матче ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» номинальные гости разгромили противника со счётом 8:2. Первый гол во встрече забил Томас Мюллер на 4-й минуте. Спустя три минуты Давид Алаба неудачно попытался выбить мяч из штрафной, но срезал в свои ворота. С 21-й по 31-ю минуты мюнхенцы забили три мяча в ворота
Второй тайм «Барселона» начала активно и отыграла один мяч — отличился Луис Суарес. Но потом забивала только «Бавария»: поочерёдно ворота тер Штегена поразили Йозуа Киммих, Роберт Левандовски и дубль оформил Филиппе Коутиньо.
Сообщалось, что после такого результата Лионель Месси намерен покинуть клуб.