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17:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Аршавин много “пихал”, но многое и дал». Вороговский — о карьере в Бельгии, Вагнере и шансах «Кайрата» в Лиге Европы

Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский в интервью Youtube-каналу Sports True рассказал, как он оценивает свое положение в «Беерсхоте», что думает о переходе Вагнера Лава в «Кайрат» и каковы перспективы алматинского клуба в еврокубках.

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Источник: AP 2020

— Ян, у вас, в «Беерсхоте», учитывая такое время не появилось должности парикмахера?
— Нам повезло, у нас в команде есть игрок, он меня все это время нас стрижет, раз пять уже наверное было. У него целый набор есть, красиво все делает и бесплатно.

— 24 года — это молодой возраст или уже можно сказать, что ты взрослый игрок?
— Это переходной возраст, уже нет поблажек, как к молодому, ты уже должен все уметь.

— Ты чувствуешь себя игроком основного состава?
— Сейчас пока нет. В прошлом сезоне да, я играл в основе, потом случились травмы. Буду работать, стараться.

Кайрат (Алма-Ата)

— Вагнер Лав в «Кайрате», как ты к этому относишься?
— Это крутое событие, большой игрок. На примере того же Аршавина, у него вторая молодость произошла, с Вагнером может быть также. Это реклама нашего чемпионата, да и для игроков интересно посмотреть на его уровень. У Вагнера есть чему поучиться, как и того же Аршавина. Да, Андрей много «пихал», но он и многое дал нам.

— Что ты думаешь о сопернике «Кайрата» в квалификации Лиге Европы?
— Уверен, что «Кайрат» пройдет дальше, несмотря на отсутствие игровой практики. Шпилевский и тренер по физподготовке Пападопулос конкретно подготовят команду.

Напомним, Вороговский перешел в «Беерсхот» летом 2019 года из «Кайрата». В дебютном сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт с клубом еще на один сезон. В новом сезоне «Беерсхот» выступает в высшем дивизионе чемпионата Бельгии.

«Кайрат» 27 августа примет армянский «Ноа» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы. Победитель определится по итогам одной игры.

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