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18:26 (мск), источник: Vesti.kz

Госкомиссия приняла решение по возобновлению КПЛ

Казахстанская федерация футбола (КФФ) получила разрешение от Госкомиссии на возобновление чемпионата. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет.

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По его информации, рестарт казахстанской премьер-лиги намечен с 18 августа. Команды уже получили соответствующее извещение.

Казахстанская Премьер-Лига

«Только что клубам сообщили эту благую весть. Как я и предполагал, с кучей оговорок. Главное условия — регулярная сдача ПЦР тестов игроков и персонала клубов. Ближайший тур пройдет под зорким надзором сотрудников Минздрава», — говорится в сообщении.

Последний тур прошел еще 1 июля. Четвертый изначально планировали на 3 августа, но 29 июля в стране был введен карантин.

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