Госкомиссия приняла решение по возобновлению КПЛ
Казахстанская федерация футбола (КФФ) получила разрешение от Госкомиссии на возобновление чемпионата. Об этом в своем
Казахстанская федерация футбола (КФФ) получила разрешение от Госкомиссии на возобновление чемпионата. Об этом в своем
По его информации, рестарт казахстанской
«Только что клубам сообщили эту благую весть. Как я и предполагал, с кучей оговорок. Главное условия — регулярная сдача ПЦР тестов игроков и персонала клубов. Ближайший тур пройдет под зорким надзором сотрудников Минздрава», — говорится в сообщении.
Последний тур прошел еще 1 июля. Четвертый изначально планировали на 3 августа, но 29 июля в стране был введен карантин.