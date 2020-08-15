Госкомиссия приняла решение по возобновлению КПЛ

По его информации, рестарт казахстанской премьер-лиги намечен с 18 августа. Команды уже получили соответствующее извещение.

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«Только что клубам сообщили эту благую весть. Как я и предполагал, с кучей оговорок. Главное условия — регулярная сдача ПЦР тестов игроков и персонала клубов. Ближайший тур пройдет под зорким надзором сотрудников Минздрава», — говорится в сообщении.