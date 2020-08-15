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19:58 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист из швейцарского клуба перешел в систему дебютанта Лиги Европы

Голкипер швейцарского «Лугано» Константин Пузанов продолжит карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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18-летний вратарь дозаявлен за «Байконур» из первой лиги. Клуб входит в систему «Кайсара», который в этом сезоне дебютирует в Лиге Европы.

Казахстанская Премьер-Лига

Пузанов — воспитанник карагандинского футбола. В его карьере значатся юношеская команда минского «Динамо» и «Лугано». Также он является действующим вратарем сборной Казахстана (U-19).

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