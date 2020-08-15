Казахстанский футболист из швейцарского клуба перешел в систему дебютанта Лиги Европы
Голкипер швейцарского «Лугано» Константин Пузанов продолжит карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Голкипер швейцарского «Лугано» Константин Пузанов продолжит карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
18-летний вратарь дозаявлен за «Байконур» из первой лиги. Клуб входит в систему «Кайсара», который в этом сезоне дебютирует в Лиге Европы.
Пузанов — воспитанник карагандинского футбола. В его карьере значатся юношеская команда минского «Динамо» и «Лугано». Также он является действующим вратарем сборной Казахстана (U-19).