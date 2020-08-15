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20:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду погрузился на глубину 14 метров без акваланга

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду погрузился на глубину 14 метров без акваланга. Спортсмен опубликовал видео из отпуска в Instagram.

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

На записи видно, как футболист опускается на дно с помощью троса с привязанным к нему грузом.

Ювентус (Турин)

После этого Роналду поднимается на поверхность.

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«Сегодня я проснулся и подумал: “Интересно, что происходит в море?”. Зовите меня Нептуном», — подписал публикацию португалец. Роналду сопроводил пост хештегами: #непытайтесьповторить и #14метров.

14 августа Роналду и его невесту Джорджину Родригес засняли папарацци. Футболист проводит отпуск на собственной яхте на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе.

8 августа «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов, уступив французскому «Лиону» по итогам двухматчевого противостояния в 1/8 финала турнира. Таким образом, сезон для туринцев завершился. До этого команда выиграла чемпионат Италии.

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