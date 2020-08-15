ФК «Реал Сосьедад» сообщил о двух случаях заражения коронавирусом
ТАСС, 15 августа. Тестирование на коронавирусную инфекцию в испанском футбольном клубе «Реал Сосьедад» выявило два случая заражения. Об этом сообщает
ТАСС, 15 августа. Тестирование на коронавирусную инфекцию в испанском футбольном клубе «Реал Сосьедад» выявило два случая заражения. Об этом сообщает
Имена заразившихся не сообщаются, также не уточняется, являются ли заболевшие игроками или сотрудниками клуба. Отмечается, что оба больных находятся на самоизоляции дома.
В пятницу стало известно об одном случае заражения коронавирусом в «Вильярреале» и двух в «Бетисе».
Начало сезона-2020/21 чемпионата Испании запланировано на 12 сентября.