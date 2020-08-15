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21:37 (мск), источник: ТАСС

ФК «Реал Сосьедад» сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

ТАСС, 15 августа. Тестирование на коронавирусную инфекцию в испанском футбольном клубе «Реал Сосьедад» выявило два случая заражения. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Имена заразившихся не сообщаются, также не уточняется, являются ли заболевшие игроками или сотрудниками клуба. Отмечается, что оба больных находятся на самоизоляции дома.

Во время загрузки произошла ошибка.
Испанская Ла Лига

В пятницу стало известно об одном случае заражения коронавирусом в «Вильярреале» и двух в «Бетисе».

Начало сезона-2020/21 чемпионата Испании запланировано на 12 сентября.

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