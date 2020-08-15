Клуб Георгия Жукова сенсационно проиграл команде из четвертой лиги в Кубке Польши

В 1/32 финала его команда уступила «Островцу» из четвертой лиги — 1:2.

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На 51-й «Висла» вышла вперед после гола испанца Чуки, но затем пропустила от Роберта Маевски на 70-й и Шимона Станиславски на 92-й.

В прошедшем матче Жуков отыграл без замены. Для его команды этот матч стал первой официальной в сезоне.

В чемпионате «Висла» стартует 24 августа, когда в 20:00 по времени Нур-Султана в гостях встретится с «Ягеллонией».