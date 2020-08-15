Клуб Георгия Жукова сенсационно проиграл команде из четвертой лиги в Кубке Польши
Краковская «Висла» с полузащитником сборной Казахстана Георгием Жуковым в стартовом составе вылетела из Кубка Польши, передает корреспондент Vesti.kz.
Краковская «Висла» с полузащитником сборной Казахстана Георгием Жуковым в стартовом составе вылетела из Кубка Польши, передает корреспондент Vesti.kz.
В 1/32 финала его команда уступила «Островцу» из четвертой лиги — 1:2.
На 51-й «Висла» вышла вперед после гола испанца Чуки, но затем пропустила от Роберта Маевски на 70-й и Шимона Станиславски на 92-й.
В прошедшем матче Жуков отыграл без замены. Для его команды этот матч стал первой официальной в сезоне.
В чемпионате «Висла» стартует 24 августа, когда в 20:00 по времени
За клуб из Кракова Жуков выступает с начала года — в прошлом сезоне 25-летний казахстанец успел провести 13 игр.