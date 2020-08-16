«Барселона» может продать нескольких игроков, включая Гризманна, Юмтити и Дембеле
«Барселона» может продать сразу нескольких игроков, если поступят хорошие предложения, сообщает Mundo Deportivo.
«Барселона» может продать сразу нескольких игроков, если поступят хорошие предложения, сообщает Mundo Deportivo.
Клуб не планирует расставаться с вратарём
Сообщается, если
Иван Ракитич хочет перейти в «Севилью», однако
Клуб может расстаться и с нападающим Антуаном Гризманном. Однако в «Барселоне» понимают, что вряд ли поступит такое предложение, которое устроит клуб.
Напомним, после проигрыша (8:2) в матче Лиги чемпионов с «Баварией» защитник команды Жерар Пике сказал, что клуб нуждается в кардинальных изменениях.