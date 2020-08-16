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11:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» готов заплатить любую сумму за Лионеля Месси

«Манчестер Сити» готов пойти на любые условия, чтоб приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Mirror.

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фотографий
19
фотографий
19
фотографий

По информации источника, в английском клубе считают, что воссоединение Месси с бывшим наставником каталонцев Хосепом Гвардиолой может положительно сказаться на игре. Отмечается, что «горожане» готовы заплатить за аргентинского футболиста столько, сколько потребуется.

В СМИ сообщалось, что Месси решил покинуть «Барселону» после проигрыша в матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8) и вылета из турнира. 33-летний форвард недоволен руководством клуба и не намерен продлевать контракт, рассчитанный до июня 2021 года. Появилась информация, что в услугах Месси заинтересован «Интер».

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