«Манчестер Сити» готов заплатить любую сумму за Лионеля Месси
«Манчестер Сити» готов пойти на любые условия, чтоб приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Mirror.
«Манчестер Сити» готов пойти на любые условия, чтоб приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Mirror.
По информации источника, в английском клубе считают, что воссоединение Месси с бывшим наставником каталонцев Хосепом Гвардиолой может положительно сказаться на игре. Отмечается, что «горожане» готовы заплатить за аргентинского футболиста столько, сколько потребуется.
В СМИ сообщалось, что Месси решил покинуть «Барселону» после проигрыша в матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8) и вылета из турнира. 33-летний форвард недоволен руководством клуба и не намерен продлевать контракт, рассчитанный до июня 2021 года. Появилась информация, что в услугах Месси заинтересован «Интер».