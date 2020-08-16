Казахстанский футболист вместо клуба российской премьер-лиги отправится в Армению

Ранее сообщалось, что Рудосельский отправился на просмотр в РПЛ, в в итоге, но с «Тамбовом» они не договорились. Также в этом году мог оказаться в чемпионате Беларуси, но из-за пандемии не смог оформить трансфер. Кроме того, у него был вариант с «Кайсаром», но решил уехать из КПЛ.