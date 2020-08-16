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12:07 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист вместо клуба российской премьер-лиги отправится в Армению

Бывший футболист «Кайрата» Тимур Рудосельский близок к переходу в клуб высшей лиги Армении «Лори», сообщает в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет.

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Отмечается, что подписание контракта 25-летним защитником ожидается завтра, 17 августа.

Ранее сообщалось, что Рудосельский отправился на просмотр в РПЛ, в в итоге, но с «Тамбовом» они не договорились. Также в этом году мог оказаться в чемпионате Беларуси, но из-за пандемии не смог оформить трансфер. Кроме того, у него был вариант с «Кайсаром», но решил уехать из КПЛ.

Напомним, карьеру Рудосельский начинал в родном «Кайрате», за который играл с 2014 по 2017 год. Сезон КПЛ-2018 он начинал в «Жетысу», а затем перебрался в Израиль. Прошлый сезон защитник провел в «Окжетпесе», за который забил один гол в 11 матчах КПЛ. Также был капитаном молодежной сборной Казахстана.

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