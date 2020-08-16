Казахстанский футболист вместо клуба российской премьер-лиги отправится в Армению
Бывший футболист «Кайрата» Тимур Рудосельский близок к переходу в клуб высшей лиги Армении «Лори», сообщает в своем
Бывший футболист «Кайрата» Тимур Рудосельский близок к переходу в клуб высшей лиги Армении «Лори», сообщает в своем
Отмечается, что подписание контракта 25-летним защитником ожидается завтра, 17 августа.
Ранее сообщалось, что Рудосельский отправился на просмотр в РПЛ, в в итоге, но с «Тамбовом» они не договорились. Также в этом году мог оказаться в чемпионате Беларуси, но
Напомним, карьеру Рудосельский начинал в родном «Кайрате», за который играл с 2014 по 2017 год. Сезон КПЛ-2018 он начинал в «Жетысу», а затем перебрался в Израиль. Прошлый сезон защитник провел в «Окжетпесе», за который забил один гол в 11 матчах КПЛ. Также был капитаном молодежной сборной Казахстана.