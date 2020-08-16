Футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне признан лучшим игроком сезона АПЛ

Де Брёйне 29 лет. Он выступает за «Манчестер Сити» с сезона-2015/16 и вместе с командой выиграл дважды чемпионат Англии, один раз — Кубок Англии, четырежды — Кубок английской лиги и один раз — Суперкубок Англии. Помимо «Манчестер Сити» он выступал за бельгийский «Генк», английский «Челси» и немецкие «Вольфсбург» и «Вердер». Он признавался футболистом года в Германии (2015). В составе сборной Бельгии де Брёйне стал бронзовым призером чемпионата мира — 2018 в России.