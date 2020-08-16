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12:40 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне признан лучшим игроком сезона АПЛ

ТАСС, 16 августа. Английская премьер-лига (АПЛ) признала полузащитника футбольного клуба «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне лучшим игроком сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

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В прошедшем сезоне он провел 35 матчей в чемпионате Англии, отметился 13 голами и 20 результативными передачами.

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Бельгиец повторил рекорд бывшего нападающего «Арсенала» Тьерри Анри по количеству передач за сезон в АПЛ. «Манчестер Сити» стал в прошедшем чемпионате вторым, набрав в 38 матчах 81 очко.

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Манчестер Сити (Манчестер)

Де Брёйне 29 лет. Он выступает за «Манчестер Сити» с сезона-2015/16 и вместе с командой выиграл дважды чемпионат Англии, один раз — Кубок Англии, четырежды — Кубок английской лиги и один раз — Суперкубок Англии. Помимо «Манчестер Сити» он выступал за бельгийский «Генк», английский «Челси» и немецкие «Вольфсбург» и «Вердер». Он признавался футболистом года в Германии (2015). В составе сборной Бельгии де Брёйне стал бронзовым призером чемпионата мира — 2018 в России.

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