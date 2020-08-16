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13:00 (мск), источник: Vesti.kz

Исламбек Куат может перейти в «Астану»

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат может продолжить карьеру в «Астане», сообщает KazFootball.kz.

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Шестикратные чемпионы ищут новичка на позицию опорного хавбека. Ранее «Астана» не смогла договориться с капитаном «Кайсара» Асхатом Тагыбергеном, который предпочел остаться в составе кызылординского клуба.

Астана (Нур-Султан)

27-летний Куат находится в статусе свободного агента после ухода из российского «Оренбурга» и рассматривается «Астаной» в качестве главного кандидата. У футболиста есть предложения от «Самсунспора» из первой лиги Турции и клубов РПЛ.

В «Астане» Куат начинал карьеру с 2010 по 2014 год, дважды уходя в аренду — в «Актобе» и «Окжетпес». С 2014 по 2019 год воспитанник столичного футбола играл за «Кайрат».

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