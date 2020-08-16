Исламбек Куат может перейти в «Астану»

Шестикратные чемпионы ищут новичка на позицию опорного хавбека. Ранее «Астана» не смогла договориться с капитаном «Кайсара» Асхатом Тагыбергеном, который предпочел остаться в составе кызылординского клуба.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

27-летний Куат находится в статусе свободного агента после ухода из российского «Оренбурга» и рассматривается «Астаной» в качестве главного кандидата. У футболиста есть предложения от «Самсунспора» из первой лиги Турции и клубов РПЛ.