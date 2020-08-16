Умер экс-футболист юношеской сборной Казахстана Айсултан Назарбаев

На юношеском уровне он занимался футболом в австрийской «Адмире Ваккер» и английском «Портсмуте». Также он недолгое время был в академиях английских «Челси» и «Тоттенхэма».

В 2006 году Назарбаев провел два матча за столичный «Рахат» в первой лиге, в 2007-м был в составе алматинского «Железнодорожника». Тогда же он играл за юношескую сборную Казахстана.

В 2011-м Назарбаев выступал за дубль «Локомотива» (сейчас «Астана»), а 21 октября 2012 года провел свой единственный матч в КПЛ — вышел в стартовом составе каскеленского «Сункара» с «Актобе» (0:1) и был заменен на 65-й минуте.

С февраля по октябрь 2017 года Назарбаев работал вице-президентом Казахстанской федерации футбола. До этого он заявлял об амбициях возглавить КФФ.