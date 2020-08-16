«Ливерпуль» согласовал с Тьяго контракт на четыре года

Источник: AP 2020

По информации издания, футболист подпишет с англичанами контракт на четыре года. Клубам осталось согласовать цену за игрока.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d902e99f4314d7d736e4" data-vnd="d902e99f4314d7d736e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d902e99f4314d7d736e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что сам игрок уже объявил о своем уходе одноклубникам и выбрал свой будущий дом в Великобритании.

Ливерпуль (Ливерпуль) Все о команде