«Ливерпуль» согласовал с Тьяго контракт на четыре года
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара близок к трансферу в «Ливерпуль», сообщает RMC Sport.
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара близок к трансферу в «Ливерпуль», сообщает RMC Sport.
По информации издания, футболист подпишет с англичанами контракт на четыре года. Клубам осталось согласовать цену за игрока.
Отмечается, что сам игрок уже объявил о своем уходе одноклубникам и выбрал свой будущий дом в Великобритании.
Тьяго выступает за «Баварию» с 2013 года. В прошедшем сезоне чемпионата Германии он принял участие в 24 матчах, в которых забил три мяча.
Ранее сообщалось, что «Бавария» готова продать Тьяго за €30 млн.