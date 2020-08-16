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15:08 (мск), источник: Газета.Ру

«Ливерпуль» согласовал с Тьяго контракт на четыре года

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара близок к трансферу в «Ливерпуль», сообщает RMC Sport.

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Источник: AP 2020

По информации издания, футболист подпишет с англичанами контракт на четыре года. Клубам осталось согласовать цену за игрока.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что сам игрок уже объявил о своем уходе одноклубникам и выбрал свой будущий дом в Великобритании.

Ливерпуль (Ливерпуль)

Тьяго выступает за «Баварию» с 2013 года. В прошедшем сезоне чемпионата Германии он принял участие в 24 матчах, в которых забил три мяча.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова продать Тьяго за €30 млн.

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