Официально объявлено о возобновлении КПЛ
Талдыкорганский «Жетысу» объявил о рестарте казахстанской
Талдыкорганский «Жетысу» объявил о рестарте казахстанской
Игра пройдет 18 августа на Центральном стадионе Алматы и начнется в 19:00 по времени
Ранее сообщалось, что госкомиссия по противодействию распространения коронавируса разрешила возобновить КПЛ с 18 августа, несмотря на действующий в стране запрет по проведению спортивных мероприятий. Еще 21 июля министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что ведомство готово рассмотреть проведение игр в одной локации — ПФЛК предлагало связку городов Алматы — Талгар.
Первый и второй туры КПЛ прошли в марте, а третий состоялся 1 июля. Четвертый тур изначально планировали на 3 августа, но 29 июля в стране был введен карантин.