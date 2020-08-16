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14:24 (мск), источник: Vesti.kz

Официально объявлено о возобновлении КПЛ

Талдыкорганский «Жетысу» объявил о рестарте казахстанской премьер-лиги. Клуб анонсировал игру четвертого тура против шымкентского «Ордабасы».

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Игра пройдет 18 августа на Центральном стадионе Алматы и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет Qazsport.

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Ранее сообщалось, что госкомиссия по противодействию распространения коронавируса разрешила возобновить КПЛ с 18 августа, несмотря на действующий в стране запрет по проведению спортивных мероприятий. Еще 21 июля министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что ведомство готово рассмотреть проведение игр в одной локации — ПФЛК предлагало связку городов Алматы — Талгар.

Первый и второй туры КПЛ прошли в марте, а третий состоялся 1 июля. Четвертый тур изначально планировали на 3 августа, но 29 июля в стране был введен карантин.

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