Хавбек «Манчестер Юнайтед» Чонг перешёл в «Вердер» на правах аренды

Тахит является воспитанником «Манчестер Юнайтед». На молодёжном уровне вингер выступал также за «Фейеноорд». За основную команду «красных дьяволов» Чонг дебютировал в июле 2018 года.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице и пробился в Лигу чемпионов. Бременский «Вердер» занял 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020 и в переходных матчах обошёл «Хайденхайм» благодаря правилу выездного гола (0:0, 2:2).