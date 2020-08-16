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19:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Чонг перешёл в «Вердер» на правах аренды

«Вердер» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Тахита Чонга на правах аренды.

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Арендное соглашение 20-летнего нидерландского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.

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Манчестер Юнайтед (Манчестер)

Тахит является воспитанником «Манчестер Юнайтед». На молодёжном уровне вингер выступал также за «Фейеноорд». За основную команду «красных дьяволов» Чонг дебютировал в июле 2018 года.

Немецкая Бундеслига

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице и пробился в Лигу чемпионов. Бременский «Вердер» занял 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020 и в переходных матчах обошёл «Хайденхайм» благодаря правилу выездного гола (0:0, 2:2).

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