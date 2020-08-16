Хавбек «Манчестер Юнайтед» Чонг перешёл в «Вердер» на правах аренды
«Вердер» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Тахита Чонга на правах аренды.
«Вердер» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Тахита Чонга на правах аренды.
Арендное соглашение 20-летнего нидерландского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Тахит является воспитанником «Манчестер Юнайтед». На молодёжном уровне вингер выступал также за «Фейеноорд». За основную команду «красных дьяволов» Чонг дебютировал в июле 2018 года.
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