Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Шинник
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Чайка
Крылья Советов
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Торпедо М
03
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Манчестер Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
17:00
Велес
Факел
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нижний Новгород
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Текстильщик
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Акрон
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Динамо Бр
01
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Иртыш
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Алания
32
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Волгарь
10
Все события
Фоторепортажи
10Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко
10Гол новичка Шкурина принес ЦСКА победу
17:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» одержал победу в товарищеском матче перед возобновлением КПЛ

Костанайский «Тобол» победил «Атырау» из первой лиги в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра прошла сегодня, 16 августа, на базе сборной Казахстана в Талгаре и завершилась со счетом 3:2. У «Тобола» с игры отличились нападающие Роман Муртазаев и Оралхан Омиртаев, а с пенальти — капитан Азат Нургалиев. За «Атырау» забили польский форвард Петр Гжельчак и бразильский хавбек Алекс Бруно, реализовавший с пенальти.

Казахстанская Премьер-Лига

Ранее стало известно, что КПЛ возобновится 18 августа матчами в единой локации — Алматы — Талгар. В турнире прошло всего три тура: первый и второй состоялись в марте, а третий — 1 июля.

Первая лига из-за пандемии коронавируса не успела стартовать. Турнир может пройти в формате двух конференций.

Читайте также
Казахстанец Вороговский дебютировал с победы в высшей лиге Бельгии и помог клубу выйти на первое место
Выход у Гвардиолы только один. Звать Месси
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании и превзошел рекорд Шумахера
«Притормози-ка, умник». После казуса в ЛЧ над Стерлингом смеются
СМИ: Агент Миранчука проведет переговоры с четвертьфиналистом ЛЧ
«Барселона» может продать нескольких игроков, включая Гризманна
Бышовец: Малкому нужно следовать примеру Халка
Соперники «Зенита» — в полуфинале ЛЧ. Этим можно гордиться?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь