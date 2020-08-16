«Тобол» одержал победу в товарищеском матче перед возобновлением КПЛ

Игра прошла сегодня, 16 августа, на базе сборной Казахстана в Талгаре и завершилась со счетом 3:2. У «Тобола» с игры отличились нападающие Роман Муртазаев и Оралхан Омиртаев, а с пенальти — капитан Азат Нургалиев. За «Атырау» забили польский форвард Петр Гжельчак и бразильский хавбек Алекс Бруно, реализовавший с пенальти.

Казахстанская Премьер-Лига Все о турнире

Ранее стало известно, что КПЛ возобновится 18 августа матчами в единой локации — Алматы — Талгар. В турнире прошло всего три тура: первый и второй состоялись в марте, а третий — 1 июля.