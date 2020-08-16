Соперник «Кайрата» по Лиге Европы дважды вел в счете и упустил победу
Ереванский «Ноа» стартовал в чемпионате Армении перед встречей с «Кайратом» в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Ереванский «Ноа» стартовал в чемпионате Армении перед встречей с «Кайратом» в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Команда Игоря Пикущака на своем поле сыграла вничью с «Шираком» — 2:2. По ходу игры «Ноа» дважды вел в счете после голов Дана Спатару на 14-й минуте и Владимира Азарова с пенальти на 71-й, но пропустил Армана Асланяна с пенальти на 41-й и Артема Микаеляна на 77-й.
В прошлом сезоне «Ноа» занял второе место в чемпионате, а «Ширак» финишировал четвертым и также пробился в ЛЕ — соперником будет румынская «Стяуа». Во втором туре «Ноа» 21 августа в 19:30 по времени
Матч первого раунда ЛЕ «Кайрат» — «Ноа» пройдет 27 августа в Алматы и начнется в 20:00 по времени