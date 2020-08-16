Казахстанец Вороговский дебютировал с победы в высшей лиге Бельгии и помог клубу выйти на первое место

Источник: AP 2020

Это случилось в домашней игре второго тура с «Зюлте-Варегемом» — 3:1. Победу «Беерсхоту» принесли гол марокканца Тарика Тиссудали на 32-й минуте и дубль австрийца Рафаэля Хольцхаузера, отличившего на 68-й 87-й, а у гостей единственный мяч провел англичанин Саидо Берахино на 57-й.

Во втором тайме матч прерывался из-за сильного дождя и ветра. Команды уходили в раздевалку, но затем вернулись на поле.

В этом матче Вороговский вышел в стартовом составе и отыграл без замены. Его клуб с шестью очками вышел на первое место и опережает по разнице мячей «Шарлеруа», а «Зюльте-Варегем», потерпевший второе поражения, идет 16-м из 18 команд.

В следующем туре «Беерсхот» 23 августа в гостях встретится с «Брюгге», который в прошлом сезоне, завершенном досрочно, был признан чемпионом и получил путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Беерсхот» стал чемпионом первой лиги, победив «Левен» — 1:0, 4:1. До второго матча оба клуба были переведены в высший дивизион из-за расширения лиги до 18 команд.