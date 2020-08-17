Президент «Барселоны» сообщил об увольнении Сетьена
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу в эфире радиостанции COPE подтвердил увольнение главного тренера команды Энрике Сетьена, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу в эфире радиостанции COPE подтвердил увольнение главного тренера команды Энрике Сетьена, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
По его словам,
Сообщалось, что Сетьен близок к увольнению, с ним из клуба может уйти и спортивный директор Эрик Абидаль. Французский руководитель может быть отправлен в отставку, так как поддерживает тренера даже после разгрома (8:2) в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией».
Бартомеу ранее прокомментировал поражение от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов, заявив, что руководством будут приняты «определённые решения».