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01:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Барселоны» сообщил об увольнении Сетьена

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу в эфире радиостанции COPE подтвердил увольнение главного тренера команды Энрике Сетьена, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

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Источник: Reuters
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«Барселона» потерпела худшее еврокубковое поражение в своей истории, проиграв «Баварии» со счетом 2:8.

По его словам, экс-наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман и бывший капитан «Барселоны» Хави, возглавляющий «Аль-Садд» — в списке кандидатов на место Сетьена.

Сообщалось, что Сетьен близок к увольнению, с ним из клуба может уйти и спортивный директор Эрик Абидаль. Французский руководитель может быть отправлен в отставку, так как поддерживает тренера даже после разгрома (8:2) в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией».

Барселона (Барселона)

Бартомеу ранее прокомментировал поражение от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов, заявив, что руководством будут приняты «определённые решения».

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