Появилось расписание с трансляцией матчей двух туров КПЛ

Так, 18 и 19 августа пройдут матчи четвертого тура, а 21 и 22 августа — игры пятого тура. В прямом эфире их покажет телеканал QazSport.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Четвертый тур КПЛ-2020.

18 августа

«Каспий» — «Кайрат» (начало в 17:00 по времени Нур-Султана);

«Жетысу» — «Ордабасы» (19:00);

«Тараз» — «Кызыл-Жар СК» (21:00).

19 августа

«Шахтер» — «Кайсар» (18:00).

«Тобол» — «Астана» перенесен из-за участия столичного клуба в Лиге чемпионов.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

Пятый тур.

21 августа

«Ордабасы» — «Каспий» (17:00);

«Кайрат» — «Тобол» (19:00).

22 августа

«Астана» — «Окжетпес» (16:00)

«Кайсар» — «Жетысу» (18:00)

«Кызыл-Жар СК» — «Шахтер» (20:00).

Казахстанская Премьер-Лига Все о турнире

На данный момент «Кайрат» с девятью очками после четырех игр возглавляет турнирную таблицу, опережая на два балла «Астану» и «Тобол», сыгравших на матч меньше.