Появилось расписание с трансляцией матчей двух туров КПЛ
Стало известно расписание матчей двух туров чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Стало известно расписание матчей двух туров чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Так, 18 и 19 августа пройдут матчи четвертого тура, а 21 и 22 августа — игры пятого тура. В прямом эфире их покажет телеканал QazSport.
Четвертый тур КПЛ-2020.
18 августа
«Каспий» — «Кайрат» (начало в 17:00 по времени Нур-Султана);
«Жетысу» — «Ордабасы» (19:00);
«Тараз» — «Кызыл-Жар СК» (21:00).
19 августа
«Шахтер» — «Кайсар» (18:00).
«Тобол» — «Астана» перенесен
Пятый тур.
21 августа
«Ордабасы» — «Каспий» (17:00);
«Кайрат» — «Тобол» (19:00).
22 августа
«Астана» — «Окжетпес» (16:00)
«Кайсар» — «Жетысу» (18:00)
«Кызыл-Жар СК» — «Шахтер» (20:00).
На данный момент «Кайрат» с девятью очками после четырех игр возглавляет турнирную таблицу, опережая на два балла «Астану» и «Тобол», сыгравших на матч меньше.