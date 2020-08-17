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09:16 (мск), источник: Vesti.kz

Появилось расписание с трансляцией матчей двух туров КПЛ

Стало известно расписание матчей двух туров чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Так, 18 и 19 августа пройдут матчи четвертого тура, а 21 и 22 августа — игры пятого тура. В прямом эфире их покажет телеканал QazSport.

Астана (Нур-Султан)

Четвертый тур КПЛ-2020.

18 августа
«Каспий» — «Кайрат» (начало в 17:00 по времени Нур-Султана);
«Жетысу» — «Ордабасы» (19:00);
«Тараз» — «Кызыл-Жар СК» (21:00).

19 августа
«Шахтер» — «Кайсар» (18:00).

«Тобол» — «Астана» перенесен из-за участия столичного клуба в Лиге чемпионов.

Кайрат (Алма-Ата)

Пятый тур.

21 августа
«Ордабасы» — «Каспий» (17:00);
«Кайрат» — «Тобол» (19:00).

22 августа
«Астана» — «Окжетпес» (16:00)
«Кайсар» — «Жетысу» (18:00)
«Кызыл-Жар СК» — «Шахтер» (20:00).

Казахстанская Премьер-Лига

На данный момент «Кайрат» с девятью очками после четырех игр возглавляет турнирную таблицу, опережая на два балла «Астану» и «Тобол», сыгравших на матч меньше.

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