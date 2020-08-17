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09:33 (мск), источник: Vesti.kz

Георгий Жуков сменил игровой номер в польском клубе

Полузащитник «Вислы» и сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков сменил игровой номер в польском клубе.

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Прошлый сезон Жуков отыграл под 20-м номером. Теперь на его спине красуется десятка.

С новым номером Жуков провел первый официальный матч в сезоне-2020/21 — в матче 1/32 финала Кубка Польши «Висла» сенсационно проиграла клубу четвертого дивизиона «Островец-Свентокшиски» и завершила свое выступление в турнире.

В чемпионате «Висла» стартует 24 августа выездным матчем с «Ягеллонией». За клуб из Кракова Жуков выступает с начала года — в прошлом сезоне 25-летний казахстанец провел 13 игр.

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