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11:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» остался без лучшего бомбардира перед рестартом КПЛ

Нападающий сборной Грузии по футболу Элгуджа Лобжанидзе до сих пор не присоединился к «Кайсару», сообщает «РБ-Спорт Казахстан».

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Причина в том, что кызылординский клуб неправильно оформил документы на въезд легионера в Казахстан. Вдобавок из-за введения карантинного режима, авиарейсы из Грузии в Казахстан были отменены.

Казахстанская Премьер-Лига

По данным источника, Лобжанидзе должен прибыть в Алматы 19 августа. В этот день в южной столице «Кайсар» проведет первый матч в КПЛ после полуторамесячного перерыва. Соперником будет карагандинский «Шахтер».

В марте Лобжанидзе забил победные гола в матчах с «Иртышом» и «Окжетпесом» (обе игры завершились со счетом 1:0 в пользу кызылординцев). 1 июля в матче против своего бывшего клуба — «Тараза» (1:1) форвард уже не участвовал.

Всего в КПЛ Лобжанидзе провел 26 матчей и забил десять мячей.

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