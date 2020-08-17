«Кайсар» остался без лучшего бомбардира перед рестартом КПЛ
Нападающий сборной Грузии по футболу Элгуджа Лобжанидзе до сих пор не присоединился к «Кайсару», сообщает «РБ-Спорт Казахстан».
Нападающий сборной Грузии по футболу Элгуджа Лобжанидзе до сих пор не присоединился к «Кайсару», сообщает «РБ-Спорт Казахстан».
Причина в том, что кызылординский клуб неправильно оформил документы на въезд легионера в Казахстан. Вдобавок
По данным источника, Лобжанидзе должен прибыть в Алматы 19 августа. В этот день в южной столице «Кайсар» проведет первый матч в КПЛ после полуторамесячного перерыва. Соперником будет карагандинский «Шахтер».
В марте Лобжанидзе забил победные гола в матчах с «Иртышом» и «Окжетпесом» (обе игры завершились со счетом 1:0 в пользу кызылординцев). 1 июля в матче против своего бывшего клуба — «Тараза» (1:1) форвард уже не участвовал.
Всего в КПЛ Лобжанидзе провел 26 матчей и забил десять мячей.