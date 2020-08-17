«Кайсар» остался без лучшего бомбардира перед рестартом КПЛ

Причина в том, что кызылординский клуб неправильно оформил документы на въезд легионера в Казахстан. Вдобавок из-за введения карантинного режима, авиарейсы из Грузии в Казахстан были отменены.

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По данным источника, Лобжанидзе должен прибыть в Алматы 19 августа. В этот день в южной столице «Кайсар» проведет первый матч в КПЛ после полуторамесячного перерыва. Соперником будет карагандинский «Шахтер».

В марте Лобжанидзе забил победные гола в матчах с «Иртышом» и «Окжетпесом» (обе игры завершились со счетом 1:0 в пользу кызылординцев). 1 июля в матче против своего бывшего клуба — «Тараза» (1:1) форвард уже не участвовал.