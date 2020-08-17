ПФЛК объявила дату возобновления премьер-лиги сезона-2020

«В рамках проверки была оценена готовность футбольных стадионов к возобновлению футбольного сезона на предмет соответствия актуальным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Помимо этого, были осмотрены несколько выбранных клубами для проживания в Алматы гостиниц на предмет контроля карантинных мер в местах дислокации команд. Была отмечена высокая степень подготовки как стадионов, так и временных баз проживания для соответствия установленным санитарным правилам. Участники инспекции подчеркнули, что в данный момент крайне важно строго соблюдать требования специального Санитарного протокола, согласованного с компетентными государственными органами. Все выбранные для проведения рестарта сезона арены готовы принять матчи чемпионата Казахстана по футболу с 18 августа», — говорится в сообщении.