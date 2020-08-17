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11:30 (мск), источник: Vesti.kz

ПФЛК объявила дату возобновления премьер-лиги сезона-2020

Чемпионат Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги сезона-2020 возобновится 18 августа. Об этом сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК).

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Ранее стало известно, что Казахстанская федерация футбола (КФФ) получила разрешение от Госкомиссии на возобновление чемпионата. Команды уже получили соответствующие извещения.

Как отмечает ПФЛК, вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбукеов, Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин и Руководитель Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев провели инспекцию футбольной инфраструктуры «Алматы-Талгар».

Казахстанская Премьер-Лига

«В рамках проверки была оценена готовность футбольных стадионов к возобновлению футбольного сезона на предмет соответствия актуальным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Помимо этого, были осмотрены несколько выбранных клубами для проживания в Алматы гостиниц на предмет контроля карантинных мер в местах дислокации команд. Была отмечена высокая степень подготовки как стадионов, так и временных баз проживания для соответствия установленным санитарным правилам. Участники инспекции подчеркнули, что в данный момент крайне важно строго соблюдать требования специального Санитарного протокола, согласованного с компетентными государственными органами. Все выбранные для проведения рестарта сезона арены готовы принять матчи чемпионата Казахстана по футболу с 18 августа», — говорится в сообщении.

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Последний тур прошел 1 июля. На данный момент «Кайрат» с девятью очками после четырех игр возглавляет турнирную таблицу, опережая на два балла «Астану» и «Тобол», сыгравших на матч меньше.

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