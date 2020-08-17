Исламбек Куат договорился о контракте с новым клубом

По информации Fotomac, 27-летний хакбек достиг принципиального соглашения с «Самсунспором» из первой турецкой лиги. Ожидается, что в ближайшее время Куат подпишет контракт с новым клубом.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Астану». Сейчас Куат находится в статусе свободного агента после ухода из российского «Оренбурга».

В «Астане» Куат начинал карьеру с 2010 по 2014 год, дважды уходя в аренду — в «Актобе» и «Окжетпес». С 2014 по 2019 год воспитанник столичного футбола играл за «Кайрат».