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12:01 (мск), источник: Vesti.kz

Исламбек Куат договорился о контракте с новым клубом

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат может продолжить карьеру в Турции.

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По информации Fotomac, 27-летний хакбек достиг принципиального соглашения с «Самсунспором» из первой турецкой лиги. Ожидается, что в ближайшее время Куат подпишет контракт с новым клубом.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Астану». Сейчас Куат находится в статусе свободного агента после ухода из российского «Оренбурга».

В «Астане» Куат начинал карьеру с 2010 по 2014 год, дважды уходя в аренду — в «Актобе» и «Окжетпес». С 2014 по 2019 год воспитанник столичного футбола играл за «Кайрат».

За «Оренбург» казахстанец выступал с 1 января и провел два матча. После вылета клуба из РПЛ Куат покинул команду.

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