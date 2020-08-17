Игроки «Барселоны» выдвинули требования руководству клуба

Источник: Reuters

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий «Барселона» потерпела худшее еврокубковое поражение в своей истории, проиграв «Баварии» со счетом 2:8.

По информации издания, футболисты посчитали, что клубу необходимы изменения. Они хотят, чтобы нынешний президент клуба Жозеп Бартомеу организовал досрочные президентские выборы, которые были запланированы на лето 2021 года. По мнению игроков, беспорядок в руководстве «Барселоны» привел к разгромному поражению от «Баварии» в Лиге чемпионов (2:8).

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Кроме того, игроки заявили, что клубу нужен новый тренер, знающий «Барселону». На этом посту они хотят видеть бывшего игрока сине-гранатовых Хави, ныне возглавляющего катарский «Аль-Садд».

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