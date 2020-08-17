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12:41 (мск), источник: Vesti.kz

Опубликован календарь матчей еще двух туров КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) опубликовала календарь матчей ближайших туров премьер-лиги на период с 18 по 30 августа 2020 года.

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Все матчи пройдут в единой локации «Алматы-Талгар» на закрытых стадионах без зрителей. Игры в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Четвертый тур
18 августа (вторник)
«Каспий» — «Кайрат», УТБ Талгар, 17:00
«Жетысу» — «Ордабасы», стадион Центральный, 19:00
«Тараз» — «Кызыл-Жар СК», стадион «Жас Кыран», 21:00.

19 августа (среда)
Шахтер — Кайсар, стадион им Т. Сегизбаева, 18:00.

Астана (Нур-Султан)

Пятый тур
21 августа (пятница)
«Ордабасы» — «Каспий», стадион им. Т. Сегизбаева, 17:00
«Кайрат» — «Тобол», стадион Центральный, 19:00.

22 августа (суббота)
«Астана» — «Окжетпес», УТБ Талгар, 16:00
«Кайсар — Жетысу», стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00
«Кызыл-Жар СК» — «Шахтер», стадион «Жас Кыран», 20:00.

Кайрат (Алма-Ата)

Шестой тур
25 августа (вторник)
«Тобол» — «Астана», УТБ Талгар, 17:00* (перенос на более поздний срок в случае участия ФК «Астана» во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА 2020/2021).

26 августа (среда)
«Тараз» — «Окжетпес», стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00
«Каспий» — «Кайсар», стадион «Жас Кыран», 20:00
27 августа (четверг)
«Жетысу» — «Кызыл-Жар СК», УТБ Талгар, 16:00.

Казахстанская Премьер-Лига

Седьмой тур
29 августа (суббота)
«Кайсар» — «Тобол», стадион Центральный, 18:00
«Окжетпес» — «Шахтер», стадион «Жас Кыран», 20:00.

30 августа (воскресенье)
«Ордабасы» — «Кайрат», УТБ Талгар, 16:00
«Астана» — «Тараз», стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00
«Кызыл-Жар СК» — «Каспий», стадион «Жас Кыран», 20:00.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перенесены на неопределенный срок матчи:
«Тобол» — «Астана», матч четвертого тура (в случае участия ФК «Астана» во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов 2020/2021)
«Кайрат» — «Астана», матч шестого тура
«Тобол» — «Ордабасы», матч шестого тура.

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