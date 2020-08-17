Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Шахтер Д
Футбол. Первый дивизион
16.08
Нижний Новгород
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
16.08
Краснодар-2
Торпедо М
03
Футбол. Первый дивизион
16.08
Чайка
Крылья Советов
03
Футбол. Первый дивизион
16.08
Балтика
Шинник
20
Футбол. Еврокубки
16.08
Севилья
Манчестер Юнайтед
21
Все события
Фоторепортажи
10Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко
16Эта «Барса» сломалась, несите новую: «Бавария» разгромила каталонцев 8:2
11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Marca назвала три варианта развития событий для Лионеля Месси в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ещё не определился со своей дальнейшей судьбой в каталонском клубе.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Как сообщает Marca, существует три варианта развития событий. Первый — самый трудный — это расторжение контракта уже этим летом. Президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу сделает всё, чтобы не допустить такого сценария, поскольку он рискует войти в историю как глава «Барселоны», позволивший Месси уйти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй вариант — Лео продолжает выступать за каталонцев до истечения соглашения летом 2021 года. Таким образом, уже в январе он сможет вести переговоры и подписывать предварительные контракты с иностранными клубами. Этот сценарий также неудобен для руководства «Барселоны», поскольку вплоть до ухода 33-летнего форварда будут появляться слухи.

Барселона (Барселона)

Наконец, третий вариант — это продление контракта. Месси по-прежнему ждёт реакции от руководства на события последних лет. Не исключено, что соглашение будет пролонгировано, однако аргентинец не хочет подписывать долгосрочный договор.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Все ли кончено для Ови. Отыграться с 0:3 в КС почти невозможно
Проворов удивляет фанатов неутомимостью. «Флайерз» ведут в серии
Игроки «Барселоны» выдвинули требования руководству клуба
«Вашингтон» оказался в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли
Куда пропал Русский Танк? Без Тарасенко «Блюз» наконец победили
На Aliexpress распродают крутые кроссовки с огромными скидками
Легендарный Ронни О’Салливан стал шестикратным чемпионом мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь