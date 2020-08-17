Marca назвала три варианта развития событий для Лионеля Месси в «Барселоне»

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Как сообщает Marca, существует три варианта развития событий. Первый — самый трудный — это расторжение контракта уже этим летом. Президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу сделает всё, чтобы не допустить такого сценария, поскольку он рискует войти в историю как глава «Барселоны», позволивший Месси уйти.

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Второй вариант — Лео продолжает выступать за каталонцев до истечения соглашения летом 2021 года. Таким образом, уже в январе он сможет вести переговоры и подписывать предварительные контракты с иностранными клубами. Этот сценарий также неудобен для руководства «Барселоны», поскольку вплоть до ухода 33-летнего форварда будут появляться слухи.

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