Marca назвала три варианта развития событий для Лионеля Месси в «Барселоне»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ещё не определился со своей дальнейшей судьбой в каталонском клубе.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ещё не определился со своей дальнейшей судьбой в каталонском клубе.
Как сообщает Marca, существует три варианта развития событий. Первый — самый трудный — это расторжение контракта уже этим летом. Президент
Второй вариант — Лео продолжает выступать за каталонцев до истечения соглашения летом 2021 года. Таким образом, уже в январе он сможет вести переговоры и подписывать предварительные контракты с иностранными клубами. Этот сценарий также неудобен для руководства «Барселоны», поскольку вплоть до ухода 33-летнего форварда будут появляться слухи.
Наконец, третий вариант — это продление контракта. Месси