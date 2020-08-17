Пирло заверил Роналду, что он ключевой игрок для «Ювентуса». Клуб не продаст португальца

По информации издания, специалист заверил португальца, что он является ключевым игроком для «бьянконери». Туринский клуб, вопреки слухам, не станет продавать Криштиану и постарается приобрести центрального форварда, который играл бы с ним в связке.

Ранее появилась информация, что «Ювентус» хочет избавиться от зарплаты Роналду и уже предложил его многим клубам, среди которых «Барселона». В окружении футболиста на эту информацию отреагировали фразой «это всё ложь».



Роналду перешёл «Ювентус» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт 35-летнего форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.