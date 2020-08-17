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13:02 (мск), источник: Vesti.kz

В клубе первой лиги прояснили ситуацию с трансферами экс-игроков «Астаны» и сборной Казахстана

Главный тренер клуба первой лиги «Махтаарал» Аскар Кожабергенов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прояснил ситуацию с несостоявшимися трансферами двух бывших футболистов «Астаны» и сборной Казахстана Улана Конысбаева и Таната Нусербаева.

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«Нусербаев — свободный агент. Мне кажется, он решает, насколько готов. Может быть, готовится, чтобы в лучшем виде предстать. Но пока известий нет, он окончательного ответа нам не дал. А Конысбаев сказал, что в этом году не готов играть. Не хочет быть обузой, хочет еще одну реабилитацию пройти за рубежом. А так, первоначальную заявку на сезон дополнили три человека — Вячеслав Сердюков, Ойбек Балтабаев и Владимир Седельников», — рассказал Кожабергенов.

Астана (Нур-Султан)

Отметим, последним клубом 31-летнего Конысбаева был «Окжетпес», за который он в 2019 году провел три матча в КПЛ. Вместе с ним за кокшетаусцев выступал и 33-летний Нусербаев — на счету экс-капитана «Астаны» пять голов и один ассист в 19 играх прошлого сезона.

Первая лига должна была стартовать 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса начало сезона отложили. Ожидается, что турнир пройдет в формате двух конференций.

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