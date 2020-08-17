В клубе первой лиги прояснили ситуацию с трансферами экс-игроков «Астаны» и сборной Казахстана

«Нусербаев — свободный агент. Мне кажется, он решает, насколько готов. Может быть, готовится, чтобы в лучшем виде предстать. Но пока известий нет, он окончательного ответа нам не дал. А Конысбаев сказал, что в этом году не готов играть. Не хочет быть обузой, хочет еще одну реабилитацию пройти за рубежом. А так, первоначальную заявку на сезон дополнили три человека — Вячеслав Сердюков, Ойбек Балтабаев и Владимир Седельников», — рассказал Кожабергенов.