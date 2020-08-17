Без «Астаны», но с грядущим дебютом Вагнера Лава. Превью к четвертому туру КПЛ-2020

Источник: РИА "Новости"

Футбол. Премьер-лига. Тур 4.

18 августа.

«Каспий» — «Кайрат».

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

Фаворит в этой паре очевиден, хоть и не теряем надежды, что актаусцы навяжут борьбу алматинцам. За последних должен дебютировать Вагнер Лав, от которого поклонники «Кайрата» ждут результативной игры в первом же матче. Впрочем, у звездного бразильца вагон мастерства, чтобы успешно начать выступление в экзотическом для себя чемпионате.

Если в летнее трансферное окно «Кайрат» точечно усилился, вдобавок отправив Еркебулана Сейдахмета в аренду в «Жетысу», то «Каспий» расстался с десятью футболистами. Вместо них пришли пять игроков, которых трудно назвать усилением, в связи с чем шансы команды Срджана Благоевича на то, чтобы не проиграть, выглядят призрачными.

«Жетысу» — «Ордабасы».

Обе команды в этом сезоне стремятся попасть в призовую тройку, несмотря на то, что сейчас соседствуют в турнирной таблице, имея на своем счету по четыре очка: шымкентцы идут седьмыми, талдыкорганцы восьмыми по дополнительным показателям.

В этом поединке по силам выиграть и тем, и другим. Разве что семиреченцы проповедуют более оборонительный футбол. Тем не менее в их составе хватает исполнителей, способных сделать результат. К тому же в летних товарищеских матчах подопечные Дмитрия Огая смотрелись более чем сбалансированно.

Летом «Жетысу», как было замечено выше, арендовал у «Кайрата» Сейдахмета. При должном доверии и отсутствии травм он сможет привнести вариативность в атаку талдыкорганского клуба. А вот «Ордабасы» отмолчался на трансферном рынке, никого не пригласив. Зато отпустил Марата Быстрова в РПЛ. Язык не поворачивается сказать, что это потеря для клуба, учитывая, что в КПЛ есть и посильнее фланговые защитники. Поэтому шымкентцы не заметят потери бойца.

Казахстанская Премьер-Лига Все о турнире

«Тараз» — «Кызыл-Жар СК».

В летнее межсезонье петропавловцы потеряли трех игроков, а подписали только одного добротного новичка в лице экс-игрока «Иртыша» Пабло Подио. В сравнении с ними таразцы укрепились основательно, вернув своего воспитанника Бауыржана Байтана и тоголезского нападающего Сержа Ньюадзи, а также пригласив Бауыржана Турысбека и Рохера Каньяса. Это, конечно же, не значит, что подопечные Владимира Никитенко сразу побегут всех обыгрывать, но в матчах с равными по силам соперниками они будут фаворитами. По крайней мере, в этой игре у них больше возможностей выиграть, чем проиграть.

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19 августа.

«Шахтер» — «Кайсар».

Интересная схватка, перед которой карагандинцы располагаются на четвертой позиции, опережая идущих следом кызылординцев на два очка. В случае успеха «горняки» выйдут на вторую строчку, поскольку «Астана» и «Тобол» пропускают тур. Однако взять верх над «волками» не так-то просто. Да, «Кайсар» мало забивает, но это не мешает команде регулярно набирать очки. В то же время кызылординцы — одни из немногих участников, которые пока не знают горечь поражения. Так что тут сложно кому-либо отдать предпочтение. Не исключено, что исход матча решит один точный удар, вопрос лишь в том, какая из сторон его нанесет.

На трансферном рынке команды не бездействовали, избавляясь от игроков и приглашая на их места новых исполнителей. Только среди них нет такого новичка, как Лава, а потому от этих перестановок их составы навряд ли стали сильнее.