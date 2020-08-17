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14:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» в топе, «Окжетпес» — на дне. Что нужно знать о клубах КПЛ-2020 перед рестартом

18 августа возобновится чемпионат Казахстана по футболу. Перед матчами четвертого тура корреспондент Vesti.kz представляет некоторые статистические данные по командам.

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— «Кайрат» с девятью очками лидирует в турнирной таблице. Правда, алматинский клуб провел на один матч больше основных конкурентов.

— Кроме того, команда Алексея Шпилевского с 10 голами — самый результативный участник премьер-лиги.

Казахстанская Премьер-Лига

— Ну и форвард алматинцев Абат Аимбетов с тремя голами возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата, а его одноклубник Небойша Косович лидирует среди ассистентов, отдав две результативные передачи.

Кайрат (Алма-Ата)

— Самой «дырявой» защитой с 10 пропущенными мячами обладает «Окжетпес», занимающий последнее, 11-е, место. В то же время синегорцы забили меньше всех мячей — один, уступив во всех четырех матчах.

— Побед не знает и «Каспий» — три неудачи в трех играх.

— И только три клуба еще не проигрывали — «Астана», «Тобол», «Кайсар».

Астана (Нур-Султан)

— Компромиссных результатов не добивались пять команд — «Кайрат», «Шахтер», «Кызыл-Жар СК», «Каспий» и «Окжетпес».

Отметим, что матчи четвертого тура пройдут в два дня. 18 августа встречаются «Каспий» — «Кайрат», «Жетысу» — «Ордабасы», «Тараз» — «Кызыл-Жар СК», а 19-го числа сыграют «Шахтер» — «Кайсар». Встреча между «Тоболом» и «Астаной» перенесена на 30 ноября из-за участия столичного клуба в Лиге чемпионов. Все игры в прямом эфире покажет Qazsport. Турнирное положение клубов приведено по этой ссылке.

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