Турецкий клуб отреагировал на информацию о трансфере Исламбека Куата

Накануне турецкое издание Fotomac сообщило, что 27-летний Куат договорился о контракте с «Самсунспором», который играет в первой лиге и намерен пробиться в суперлигу в следующем сезоне.



30 июля Куат покинул «Оренбург», вылетевший из российской премьер-лиге, и стал свободным агентом. Он перешел в команду 1 января и успел провести три матча.



Ранее сообщалось, что Куат приоритетным вариантом для себя считает РПЛ, где него имеются два варианта: грозненский «Ахмат» и новичок лиги — волгоградский «Ротор». Также стало известно об интересе к игроку со стороны «Астаны», в которой начинал карьеру.