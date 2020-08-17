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16:25 (мск), источник: Vesti.kz

Турецкий клуб отреагировал на информацию о трансфере Исламбека Куата

В турецком «Самсунспоре» прокомментировали информацию о договоренности с полузащитником сборной Казахстана Исламбеком Куатом.

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«Клуб утверждает, что не вел переговоры с Куатом», — приводит комментарий «Самсунсора» Samsun Gazetesi.

Накануне турецкое издание Fotomac сообщило, что 27-летний Куат договорился о контракте с «Самсунспором», который играет в первой лиге и намерен пробиться в суперлигу в следующем сезоне.

30 июля Куат покинул «Оренбург», вылетевший из российской премьер-лиге, и стал свободным агентом. Он перешел в команду 1 января и успел провести три матча.

Ранее сообщалось, что Куат приоритетным вариантом для себя считает РПЛ, где него имеются два варианта: грозненский «Ахмат» и новичок лиги — волгоградский «Ротор». Также стало известно об интересе к игроку со стороны «Астаны», в которой начинал карьеру.

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