Турецкий клуб отреагировал на информацию о трансфере Исламбека Куата
В турецком «Самсунспоре» прокомментировали информацию о договоренности с полузащитником сборной Казахстана Исламбеком Куатом.
В турецком «Самсунспоре» прокомментировали информацию о договоренности с полузащитником сборной Казахстана Исламбеком Куатом.
«Клуб утверждает, что не вел переговоры с Куатом», — приводит комментарий «Самсунсора» Samsun Gazetesi.
Накануне турецкое издание Fotomac сообщило, что 27-летний Куат договорился о контракте с «Самсунспором», который играет в первой лиге и намерен пробиться в суперлигу в следующем сезоне.
30 июля Куат покинул «Оренбург», вылетевший из российской
Ранее сообщалось, что Куат приоритетным вариантом для себя считает РПЛ, где него имеются два варианта: грозненский «Ахмат» и новичок лиги — волгоградский «Ротор». Также стало известно об интересе к игроку со стороны «Астаны», в которой начинал карьеру.