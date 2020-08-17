Клопп не исключил завершения карьеры после работы в «Ливерпуле»
ТАСС, 17 августа. Немецкий тренер Юрген Клопп не исключил, что завершит карьеру по истечении контракта с английским «Ливерпулем». Комментарий специалиста приводит портал Sportbuzzer.
ТАСС, 17 августа. Немецкий тренер Юрген Клопп не исключил, что завершит карьеру по истечении контракта с английским «Ливерпулем». Комментарий специалиста приводит портал Sportbuzzer.
Контракт 53-летнего Клоппа с командой рассчитан до лета 2024 года.
Я собираюсь взять перерыв на год, а потом задаться вопросом, скучаю ли я по футболу. Если я скажу нет, то карьера Юргена Клоппа как тренера завершена.
В прошедшем сезоне «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии, завоевав первый титул в
До перехода в «Ливерпуль» он возглавлял «Майнц» и дортмундскую «Боруссию», с которой дважды стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, а также доходил до финала Лиги чемпионов.
Клопп признавался лучшим тренером сезона по версиям Международной федерации футбола, Международной федерации футбольной истории и статистики, Ассоциации тренеров английских лиг, журналов World Soccer и Onze Mondial, Английской