Что ждет «Барселону» с новым тренером. Почему фаворит — Куман, а не Покеттино или Хави

Источник: AFP 2020

На первый взгляд, Роналд Куман — идеальная кандидатура для «Барселоны». А точнее для того пути, на который вот-вот встанут сине-гранатовые.

Во-первых, он был частью великой команды Йохана Кройфа в конце 80-х- начале 90-х. Роналд по праву считается одним из наследников легендарного соотечественника.

Во-вторых, Куман уже работал в каталонском клубе ассистентом у Луи ван Гала, который на рубеже веков выиграл два чемпионата и кубок.

В-третьих, в 2020-м Куман это маститый и самостоятельный тренер, который сумел выйти из категории подающих надежды — неслучайно ему доверили вести сборную Голландии к победе на Евро-2020.

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И, наконец, Роналд достаточно смел и решителен, чтобы провести необходимую для «Барсы» перестройку.

— Фанаты уважают Кумана, и любые его шаги, даже радикальные, будут встречены с пониманием, — сказал «СЭ» обозреватель газеты AS Хорхе Эрнандес. — Все понимают, что реформы давно назрели. И глобально «Барса» готова расстаться с любым футболистом кроме Месси, тер Штегена, де Йонга, Фати и молодых ребят из академии. Куману дадут построить новую «Барселону». Его воспринимают как наследника Кройфа.

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Помимо голландца, испанские СМИ назвали еще двух кандидатов — это Маурисио Покеттино и Хави. Но по некоторым данным от идеи позвать Покеттино не в восторге персонал и часть офиса. Кроме того, резко против многие фанаты — все-таки это легенда «Эспаньола» — там Маурисио и играл, и тренировал. Хави, наоборот, все приветствовали бы, но сама легенда «Барсы» пока не готова. Бывший полузащитник считает, что эпоха перемен — не лучшее время, чтобы идти тренером в родную команду. Неудача же способна похоронить только начинающуюся тренерскую карьеру великого распасовщика.

— Он был осторожен и разумен как футболист, остается таким же и в качестве тренера, — говорит Эрнандес. — Хави не станет рисковать, но в будущем еще, возможно, вернется в «Барселону».

Будущее, кстати, может наступить достаточно скоро, а именно летом 2021-го, когда закончится срок президентских полномочий Хосепа Бартомеу. И в этом заключается один из рисков приглашения Кумана. Есть ли смысл голландцу бросать сборную за год до Евро, если ему гарантирован только один сезон спокойной работы? Судя по тому, что Роналду предлагают контракт по схеме «1+1» (об этом пишут испанские СМИ), риск действительно существует. Новый президент может свернуть начавшуюся перестройку (особенно если не будет титулов) и позвать своего тренера. Да хотя бы того же Хави.