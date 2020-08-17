Что ждет «Барселону» с новым тренером. Почему фаворит — Куман, а не Покеттино или Хави
В Испании все разговоры — о будущем великого каталонского клуба.
В Испании все разговоры — о будущем великого каталонского клуба.
На первый взгляд, Роналд Куман — идеальная кандидатура для «Барселоны». А точнее для того пути, на который
И, наконец, Роналд достаточно смел и решителен, чтобы провести необходимую для «Барсы» перестройку.
— Фанаты уважают Кумана, и любые его шаги, даже радикальные, будут встречены с пониманием, — сказал «СЭ» обозреватель газеты AS Хорхе Эрнандес. — Все понимают, что реформы давно назрели. И глобально «Барса» готова расстаться с любым футболистом кроме Месси, тер Штегена, де Йонга, Фати и молодых ребят из академии. Куману дадут построить новую «Барселону». Его воспринимают как наследника Кройфа.
Помимо голландца, испанские СМИ назвали еще двух кандидатов — это Маурисио Покеттино и Хави. Но по некоторым данным от идеи позвать Покеттино не в восторге персонал и часть офиса. Кроме того, резко против многие фанаты —
— Он был осторожен и разумен как футболист, остается таким же и в качестве тренера, — говорит Эрнандес. — Хави не станет рисковать, но в будущем еще, возможно, вернется в «Барселону».
Будущее, кстати, может наступить достаточно скоро, а именно летом 2021-го, когда закончится срок президентских полномочий Хосепа Бартомеу. И в этом заключается один из рисков приглашения Кумана. Есть ли смысл голландцу бросать сборную за год до Евро, если ему гарантирован только один сезон спокойной работы? Судя по тому, что Роналду предлагают контракт по схеме «1+1» (об этом пишут испанские СМИ), риск действительно существует. Новый президент может свернуть начавшуюся перестройку (особенно если не будет титулов) и позвать своего тренера. Да хотя бы того же Хави.
Но «Барселона» — это мечта. Один из тех клубов, где хочет поработать каждый. А если ты голландец, который учился у самого Кройфа, то отказываться просто не имеешь права.