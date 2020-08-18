«Барселона» объявила о предстоящей реструктуризации команды

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«Совет директоров принял решение, что Энрике Сетьен больше не является главным тренером команды. Это первое решение в рамках реструктуризации основной команды, которая будет согласована между техническим секретарём и новым тренером, о чём будет объявлено в ближайшие дни», — говорится в заявлении.

Барселона (Барселона) Все о команде

Напомним, «Барселона» со счётом 2:8 проиграла «Баварии» в матче ¼ финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

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