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11:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» объявила о предстоящей реструктуризации команды

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что в ближайшее время будет проведена реструктуризация команды.

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«Совет директоров принял решение, что Энрике Сетьен больше не является главным тренером команды. Это первое решение в рамках реструктуризации основной команды, которая будет согласована между техническим секретарём и новым тренером, о чём будет объявлено в ближайшие дни», — говорится в заявлении.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона (Барселона)

Напомним, «Барселона» со счётом 2:8 проиграла «Баварии» в матче ¼ финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впервые с 1946 года «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче. В чемпионате Испании каталонский клуб финишировал на втором месте, отстав от «Реала» на пять очков. В Кубке Испании каталонцы в ¼ финала проиграли «Атлетику» (0:1).

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