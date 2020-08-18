«Кировск-СДЮШОР» стал обладателем Кубка Беларуси по пляжному футболу

Национальная сборная Беларуси по пляжному футболу под руководством известного испанского специалиста Николаса Альварадо готовится к суперфиналу Евролиги-2020, который пройдет с 1 по 6 сентября в португальском Назаре. Планируется, что за награды поспорят 12 сборных дивизиона А, в числе которых и Беларусь. Команды будут распределены на три группы по четыре сборные. В четвертьфинал выйдут по две лучшие дружины каждой из групп, а также две лучшие сборные из занявших третьи места. По итогам нынешнего краткосрочного сезона ни одна из команд дивизиона А не вылетит в дивизион В. Таким образом, в 2021 году элитный дивизион Евролиги будет расширен до 16 национальных сборных. Сборная Беларуси в последнее время уверенно входит в число лучших на континенте — в 2018 и 2019 годах белорусы занимали 5-е место в Евролиге.