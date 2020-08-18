В ожидании топ-клубов. Как Вороговский дебютировал в большом бельгийском футболе

На старте нового сезона положение Вороговского в «Беерсхоте» стало немного тревожным, он дважды не попал в основной состав на официальные матчи с «Левеном» и «Остенде», более того — против вторых он даже не появился на замене. Сам Ян в недавнем интервью констатировал, что пока не чувствует себя игроком основы.
Поэтому включение Вороговского в основной состав «Беерсхота» на матч с «Зюлте-Варегем» было в какой-то степени неожиданностью. Команда казахстанца продолжает играть в три центральных защитника и двух латералей. Главный тренер бельгийского клуба Эрнан Лосада на сей раз передвинул Пьера Бурдена с левого фланга в центр обороны, Вороговский занял свою привычную позицию, а в запасе остался другой центрбек Дарио Ван ден Бюйс.
Против «Зюлте-Варегем» статистика казахстанского защитника такова: семь раз вступал в единоборства (33 процента выигранных), нанес два удара, дважды попадал в офсайд, совершил 50 касаний мяча, сделал 22 передачи (13 точных).
У Вороговского очень объемная позиция, поскольку футбол в Бельгии в основном вертикальный, много игры в атаке, поэтому Яну приходится действительно утюжить бровку весь матч. При этом его может вдохновлять игра вперед и почти постоянное участие в нападении.
Ян сыграл качественный матч, но дальше игрока и весь «Беерсхот» ждет настоящая проверка высшим дивизионом против топ-команд Бельгии: «Брюгге» (22 августа), «Стандарда» (29 августа), «Генка» (12 сентября).