В ожидании топ-клубов. Как Вороговский дебютировал в большом бельгийском футболе

Источник: AP 2020

На старте нового сезона положение Вороговского в «Беерсхоте» стало немного тревожным, он дважды не попал в основной состав на официальные матчи с «Левеном» и «Остенде», более того — против вторых он даже не появился на замене. Сам Ян в недавнем интервью констатировал, что пока не чувствует себя игроком основы.

Поэтому включение Вороговского в основной состав «Беерсхота» на матч с «Зюлте-Варегем» было в какой-то степени неожиданностью. Команда казахстанца продолжает играть в три центральных защитника и двух латералей. Главный тренер бельгийского клуба Эрнан Лосада на сей раз передвинул Пьера Бурдена с левого фланга в центр обороны, Вороговский занял свою привычную позицию, а в запасе остался другой центрбек Дарио Ван ден Бюйс.

Против «Зюлте-Варегем» статистика казахстанского защитника такова: семь раз вступал в единоборства (33 процента выигранных), нанес два удара, дважды попадал в офсайд, совершил 50 касаний мяча, сделал 22 передачи (13 точных).

У Вороговского очень объемная позиция, поскольку футбол в Бельгии в основном вертикальный, много игры в атаке, поэтому Яну приходится действительно утюжить бровку весь матч. При этом его может вдохновлять игра вперед и почти постоянное участие в нападении.

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