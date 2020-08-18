Дебют Вагнера Лава за «Кайрат» откладывается на следующий тур?
Новичок «Кайрата», бразильский нападающий Вагнер Лав рискует пропустить матч четвертого тура казахстанской
Новичок «Кайрата», бразильский нападающий Вагнер Лав рискует пропустить матч четвертого тура казахстанской
По информации журналиста Айдына Кожахмета, у бразильского нападающего и польского полузащитника Яцека Гуральски имеются небольшие мышечные повреждения.
Отмечается, что оба легионера накануне работали в общей группе. Однако не исключено, что главный тренер алматинцев Алексей Шпилевский
Напомним, матч «Каспий» — «Кайрат» состоится сегодня, 18 августа, и начнется в 17:00.
О переходе 36-летнего Лава «Кайрат» объявил 8 июля. Бразилец подписал контракт на полгода.