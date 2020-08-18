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14:32 (мск), источник: Vesti.kz

Дебют Вагнера Лава за «Кайрат» откладывается на следующий тур?

Новичок «Кайрата», бразильский нападающий Вагнер Лав рискует пропустить матч четвертого тура казахстанской премьер-лиги с актауским «Каспием».

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Источник: РИА "Новости"

По информации журналиста Айдына Кожахмета, у бразильского нападающего и польского полузащитника Яцека Гуральски имеются небольшие мышечные повреждения.

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Кайрат (Алма-Ата)

Отмечается, что оба легионера накануне работали в общей группе. Однако не исключено, что главный тренер алматинцев Алексей Шпилевский кого-то из них оставит в запасе, чтобы не рисковать здоровьем игроков.

Казахстанская Премьер-Лига

Напомним, матч «Каспий» — «Кайрат» состоится сегодня, 18 августа, и начнется в 17:00.

О переходе 36-летнего Лава «Кайрат» объявил 8 июля. Бразилец подписал контракт на полгода.

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