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15:07 (мск), источник: Vesti.kz

Вагнер Лав попал в заявку «Кайрата» на первый матч после возобновления КПЛ

Экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав попал в заявку «Кайрата» на матч с актауским «Каспием», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

36-летний новичок алматинцев начнет игру на скамейке запасных. Встреча пройдет на базе сборной Казахстана и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.

Казахстанская Премьер-Лига

Стартовый состав «Каспия»: Марко Милошевич, Амандык Набиханов (капитан), Илья Воротников, Стефан Букорац, Михаил Габышев, Марат Шахметов, Биллал Себаихи, Максат Тайкенов, Арман Нусип, Владислав Сиротов и Бранко Чубрило.

Резерв: Тимур Реджепов, Рахимжан Розыбакиев, Рафкат Аслан, Бакдаулет Конлимкос, Куандык Нурсултанов, Еркебулан Нургалиев, Бекзат Кабылан, Ербол Сауирбаев и Еркебулан Рахметов.

Кайрат (Алма-Ата)

Стартовый состав «Кайрата»: Данил Устименко, Гафуржан Суюмбаев (капитан), Нуралы Алип, Раде Дугалич, Дино Миканович, Яцек Гуральски, Гулжигит Алыкулов, Небойша Косович, Еркебулан Тунгышбаев, Конрад Вжесиньски и Абат Аймбетов.

Резерв: Стас Покатилов, Сергей Кейлер, Камо Оганесян, Адам Адахаджиев, Айбол Абикен, Данияр Усенов, Адеринсола Эсеола, Вагнер Лав и Артур Шушеначев.

О подписании Лава «Кайрат» объявил 8 июля. Сам игрок сообщил о трансфере еще 23 июня.

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