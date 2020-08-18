«Кайрат» разгромил «Каспий» в дебютном матче Вагнера Лава и оторвался от «Астаны» на пять очков

Игра четвертого тура проходила сегодня, 18 августа, на базе сборной в Талгаре и завершилась со счетом 3:0 в пользу номинальных гостей. С протоколом матча можно ознакомиться здесь.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

Дубль у «Кайрата» оформил защитник Нуралы Алип, который на девятой минуте реализовал с пенальти, а на 52-й забил с игры. Он не праздновал голы — 20-летний Алип родился в Актау и начинал заниматься футболом в школе «Каспия».

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Разгромным счет стал на 81-й минуте — автором гола стал форвард Артур Шушеначев, а ассистировал ему Вагнер Лав, который дебютировал за «Кайрат». Экс-форвард сборной Бразилии вышел во втором тайме вместо Абата Аймбетова.

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C 12 очками «Кайрат» идет первым и опережает на пять баллов «Тобол» и «Астану», которые провели на два матча меньше. Замыкает таблицу «Каспий», проигравший все четыре матча в сезоне.

Казахстанская Премьер-Лига Все о турнире

Сегодня в 19:00 на Центральном стадионе в Алматы начнется матч «Жетысу» — «Ордабасы», а в 21:00 на стадионе «Жас Кыран» встретятся «Тараз» и «Кызыл-Жар СК».