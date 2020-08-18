«Барселона» меняет Сетьена на Кумана. Ничего лучше сейчас придумать нельзя
Новый тренер продержится не больше года.
Новый тренер продержится не больше года.
Последний год в столице Каталонии только и делают, что ищут виноватых. Самый популярный формат хэштега — #ВставьтеФамилиюOut. Уход Вальверде сбылся, немедленное расставание с Бартомеу пока нереально, а наиболее радикально настроенные обладатели ДНК «Барселоны» ждут, когда же выжимать все соки из команды перестанет Месси. Но фамилию Сетьена в этих дискуссиях вы вряд ли встречали. Он выглядит жертвой обстоятельств, фигурой, по наивности своей попавшей в водоворот таких интриг, из которых невозможно выплыть.
Кике Сетьен — специалист, по интеллигентности и вежливости с которым может сравниться разве что Мануэль Пеллегрини. Он всю жизнь считал себя заочным учеником Йохана Кройффа и грезил
Сетьен много и интересно говорил на первых
И глупо обвинять Сетьена в мягкотелости, ведь точно так же было со всеми предыдущими тренерами в постгвардиоловскую эпоху — Вальверде, Луисом Энрике, Херардо Мартино.
Как только Сетьен понял, во что ввязался, даже выражение его лица изменилось. Он просиживал на тренерской скамейке с тем же видом, с каким, видимо, проходил мимо тех самых коров в Сантандере. Хороший мужик, жаль, не выиграл ничего. Это про всю его карьеру.
Поражение от «Баварии» со счетом 2:8 прорвало дамбу замалчиваемых проблем, накопившихся за несколько лет. Пике после матча заявил, что готов первым уйти из команды, если это поможет. По заверениям журналистов, футболисты якобы потребовали немедленных перевыборов президента.
Немедленных не будет. Пообещав решительные изменения, действующий президент Хосеп Бартомеу назначил Сетьена козлом отпущения и передвинул срок выборов с лета будущего года на март. С одной стороны, под благовидным предлогом, чтобы у нового президента было время все оценить и подойти к подготовке сезона-2021/22 во всеоружии. А сейчас, мол, уже и сезон на на носу, пандемия коронавируса, ну какие выборы? Вот куда смогли, туда и передвинули ради вас всех.
С другой стороны, март — идеальный выбор для нынешнего руководства. Можно закрыть все бреши в финансовых отчетах благодаря продаже игроков и завершить срок как будто в хорошем финансовом положении. Также есть время медийно раскрутить нового отпрыска из команды Сандро Роселя, так как Бартомеу переизбираться не имеет права.
В ближайшие дни должно быть объявлено о назначении Роналда Кумана на пост главного тренера «Барселоны». В его контракте с Голландской ассоциацией есть специальный пункт, оговаривающий, что в случае предложения от каталонского клуба его отпустят. Куман никогда не скрывал, что возглавить «Барсу» — его мечта. Так что, от одного мечтателя к другому.
Вообще, фамилия Кумана в
За это время
Куману досталась не самая сильная команда чемпионата Испании, лучшие времена которой остались позади, а в составе было много сильных личностей с колоссальным авторитетом в раздевалке. Звучит знакомо? Закончилось все тем, что Куман отказался от услуг ветеранов Каньисареса, Альбельды и Ангуло, настроил против себя половину раздевалки и довел команду до 15-го места в примере и последнего в группе Лиги чемпионов.
Полномасштабная революция — с тотальной перезагрузкой и обновлением состава — не выгодна никому. У Месси нет времени ждать, пока новый проект наберет мощь (это уже не говоря про то, что Месси вряд ли сможет стать частью нового проекта), а у клуба нет денег на то, чтобы комфортно себя чувствовать на рынке. Приготовьтесь, каталонские газеты скоро начнут заниматься самовнушением, что это уже перезагрузка, уже
У Бартомеу есть семь месяцев, чтобы замести следы своих грязных ботинок. У Месси есть семь месяцев, чтобы решить для себя, проблема он или решение. У Кумана есть семь месяцев, чтобы пасти священных коров. Проблема законсервирована и переименована. Но не решена.
Станислав Рынкевич