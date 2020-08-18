«Барселона» меняет Сетьена на Кумана. Ничего лучше сейчас придумать нельзя

Источник: AP 2020

Кике Сетьен отправлен в отставку с поста главного тренера «Барселоны». Его результат: 25 матчей, 16 побед, 4 ничьих, 5 поражений. Всего 218 дней во главе команды — худший результат для тренера «Барселоны» с 2003 года

Возглавить «Барсу» со дня на день должен бывший защитник каталонцев Рональд Куман, который в данный момент работает со сборной Голландии

Выборы нового президента «Барселоны» перенесены с лета 2021 года на март

Сетьен мечтал поработать в «Барсе». Но попал туда в самый неподходящий момент и провалился

Последний год в столице Каталонии только и делают, что ищут виноватых. Самый популярный формат хэштега — #ВставьтеФамилиюOut. Уход Вальверде сбылся, немедленное расставание с Бартомеу пока нереально, а наиболее радикально настроенные обладатели ДНК «Барселоны» ждут, когда же выжимать все соки из команды перестанет Месси. Но фамилию Сетьена в этих дискуссиях вы вряд ли встречали. Он выглядит жертвой обстоятельств, фигурой, по наивности своей попавшей в водоворот таких интриг, из которых невозможно выплыть.

Кике Сетьен — специалист, по интеллигентности и вежливости с которым может сравниться разве что Мануэль Пеллегрини. Он всю жизнь считал себя заочным учеником Йохана Кройффа и грезил когда-нибудь оказаться в стане сине-гранатовых. Бойтесь своих желаний. Между тем, чтобы пасти обычных коров в маленьком городке недалеко от Сантандера, и тем, чтобы пасти священных коров на футбольном поле «Камп Ноу», не оказалось никакой разницы.

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Сетьен много и интересно говорил на первых пресс-конференциях о своей концепции футбола. И в первых матчах мы видели практически применение этим словам: схема 3−1−4−2, Месси на разных позициях, новые идеи и контроль мяча. Но как только пошли первые поражения (от «Валенсии» в чемпионате и «Атлетика» в Кубке Испании) и выздоровел Луис Суарес, как все тут же вернулось к формату, знакомому по работе Вальверде.

В «Барселоне» нарушен главный принцип: ни один игрок не может быть важнее команды. Месси хочет и играет там, где ему комфортно. Он не выбирает тренеров собственноручно, как об этом иногда пишут в соцсетях и прессе, это и не нужно — тренерам ничего не остается, как дать лучшему игроку мира выбирать условия и партнеров по нападению.

И глупо обвинять Сетьена в мягкотелости, ведь точно так же было со всеми предыдущими тренерами в постгвардиоловскую эпоху — Вальверде, Луисом Энрике, Херардо Мартино.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/7f672cf0-07e5-4b26-9a7b-9be6e493b474?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Тренер Барсы «ужасно расстроен» поражением от Баварии в Лиге чемпионов Во время загрузки произошла ошибка.

Как только Сетьен понял, во что ввязался, даже выражение его лица изменилось. Он просиживал на тренерской скамейке с тем же видом, с каким, видимо, проходил мимо тех самых коров в Сантандере. Хороший мужик, жаль, не выиграл ничего. Это про всю его карьеру.

Выборы президента назначены на март. Это попытка сохранить лицо и замаскировать финансовые проблемы

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу | Источник: AP 2020

Поражение от «Баварии» со счетом 2:8 прорвало дамбу замалчиваемых проблем, накопившихся за несколько лет. Пике после матча заявил, что готов первым уйти из команды, если это поможет. По заверениям журналистов, футболисты якобы потребовали немедленных перевыборов президента.

Немедленных не будет. Пообещав решительные изменения, действующий президент Хосеп Бартомеу назначил Сетьена козлом отпущения и передвинул срок выборов с лета будущего года на март. С одной стороны, под благовидным предлогом, чтобы у нового президента было время все оценить и подойти к подготовке сезона-2021/22 во всеоружии. А сейчас, мол, уже и сезон на на носу, пандемия коронавируса, ну какие выборы? Вот куда смогли, туда и передвинули ради вас всех.

С другой стороны, март — идеальный выбор для нынешнего руководства. Можно закрыть все бреши в финансовых отчетах благодаря продаже игроков и завершить срок как будто в хорошем финансовом положении. Также есть время медийно раскрутить нового отпрыска из команды Сандро Роселя, так как Бартомеу переизбираться не имеет права.

Куман будет исполнять роль свадебного генерала. После выборов его, скорее всего, заменит Хави или Гвардиола

Роналд Куман | Источник: AP 2020

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В ближайшие дни должно быть объявлено о назначении Роналда Кумана на пост главного тренера «Барселоны». В его контракте с Голландской ассоциацией есть специальный пункт, оговаривающий, что в случае предложения от каталонского клуба его отпустят. Куман никогда не скрывал, что возглавить «Барсу» — его мечта. Так что, от одного мечтателя к другому.

Вообще, фамилия Кумана в шорт-листе претендентов на тренерский пост в «Барселоне» всплывает последние лет 15. Герой Кубка чемпионов-1992 уже работал в тренерском штабе каталонского клуба при Луи ван Гале, но всякий раз руководство «Барсы» выбирало кого-то другого.

За это время экс-защитник успел поработать со всеми топ-клубами Голландии, с «Бенфикой» и «Валенсией» на Пиренеях, с «Саутгемптоном» и «Эвертоном» в Англии. В тренерской карьере голландца были взлеты и падения, но наиболее интересным сейчас представляется его работа с «Валенсией».

Роналд Куман в бытность игроком «Барселоны» | Источник: AFP 2020

Куману досталась не самая сильная команда чемпионата Испании, лучшие времена которой остались позади, а в составе было много сильных личностей с колоссальным авторитетом в раздевалке. Звучит знакомо? Закончилось все тем, что Куман отказался от услуг ветеранов Каньисареса, Альбельды и Ангуло, настроил против себя половину раздевалки и довел команду до 15-го места в примере и последнего в группе Лиги чемпионов.

В отличие от Сетьена, Куман не является настолько системным тренером, который во всех коллективах пытается поставить один и тот же футбол по конспектам Кройффа. Он часто исходит из ресурсов команды, и это именно то, что от него ждет руководство «Барселоны» — придумать способ сделать игру «Барсы» лучше вокруг Месси.

Полномасштабная революция — с тотальной перезагрузкой и обновлением состава — не выгодна никому. У Месси нет времени ждать, пока новый проект наберет мощь (это уже не говоря про то, что Месси вряд ли сможет стать частью нового проекта), а у клуба нет денег на то, чтобы комфортно себя чувствовать на рынке. Приготовьтесь, каталонские газеты скоро начнут заниматься самовнушением, что это уже перезагрузка, уже что-то новое.

У Бартомеу есть семь месяцев, чтобы замести следы своих грязных ботинок. У Месси есть семь месяцев, чтобы решить для себя, проблема он или решение. У Кумана есть семь месяцев, чтобы пасти священных коров. Проблема законсервирована и переименована. Но не решена.