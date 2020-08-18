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18:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эрик Абидаль оставил пост спортивного директора «Барселоны»

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Эрик Абидаль оставил пост спортивного директора «Барселоны», сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

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Источник: AFP 2020

Как отмечается, Абидаль покинул клуб, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.

Абидаль выступал за «Барселону» с 2007 по 2013 год, будучи футболистом, а с 2018 работал спортивным директором клуба.

Ранее из «Барселоны» был уволен тренер Кике Сетьен, покинувший команду после поражения от мюнхенской «Баварии» в ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 2:8.

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