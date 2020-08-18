Эрик Абидаль оставил пост спортивного директора «Барселоны»
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Эрик Абидаль оставил пост спортивного директора «Барселоны», сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Эрик Абидаль оставил пост спортивного директора «Барселоны», сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Как отмечается, Абидаль покинул клуб, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.
Абидаль выступал за «Барселону» с 2007 по 2013 год, будучи футболистом, а с 2018 работал спортивным директором клуба.
Ранее из «Барселоны» был уволен тренер Кике Сетьен, покинувший команду после поражения от мюнхенской «Баварии» в ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 2:8.