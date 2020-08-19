Ассист Лава, новый фаворит Шпилевского и невероятный камбэк «Ордабасы». Обзор первого дня 4-го тура КПЛ

Источник: РИА "Новости"

Четвертый тур открывался матчем «Каспия» и «Кайрата». Как и предполагалось, алматинцы не заметили сопротивление соперника, отгрузив в его ворота три безответных мяча. Счет мог быть и более крупным, если бы нападающие южан не мазали из выгодных позиций. Но тут нужно сделать скидку на затяжной простой из-за пандемии коронавируса. Как бы то ни было, победа позволила «Кайрату» закрепиться на первом месте и увеличить отрыв от ближайших преследователей до пяти очков. Правда, идущие следом «Астана» и «Тобол» имеют в запасе уже по две игры.

Наконец-то, состоялся дебют звездного новичка «Кайрата» Вагнера Лава. Бразилец появился на поле на 66-й минуте и отметился голевой передачей на Артура Шушеначева, установившего окончательный результат в матче. К слову, Лав мог и забить, но в одном из моментов не попал по цели. Несмотря на упущенную возможность, экс-форвард сборной Бразилии продемонстрировал высокий класс. Определенно он продолжит радовать болельщиков «желто-черных» результативными действиями.

Казахстанская Премьер-Лига Все о турнире

Также нельзя не отметить тот факт, что Алексей Шпилевский пост номер один снова доверил 20-летнему воспитаннику клуба Данилу Устименко. С другой стороны, Стас Покатилов в последнее время не всегда блистал надежностью, в связи с чем, скорее всего, и был переведен в резерв. Посмотрим, как новый фаворит Шпилевского проявит себя в следующих играх.

Что касается «Каспия», то актауская команда сыграла безвольно и заслуженно потерпела четвертое поражение подряд, осев на предпоследнем, десятом месте. Если она не мобилизуется в ближайших играх и не начнет набирать очки, то ей будет трудно сохранить прописку в премьер-лиге.

Огненный матч выдали «Жетысу» и «Ордабасы». Талдыкорганцы очень резво начали, забив два мяча к 28-й минуте. Очень постарался португальский легионер Педро Эуженио — в первом случае сам забил, а во втором ассистировал на Мартина Тошева. Казалось, что соперник деморализован, но не тут-то было. За шесть минут до перерыва Александр Симчевич вернул интригу, а во второй 45-минутке шымкентцы не только отыгрались, но и одержали волевую победу благодаря точным ударам Сергея Хижниченко и Жоао Пауло — 3:2.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

У семиреченцев было 27 минут, чтобы отыграться, не беря в расчет компенсированное время, но они так и не спаслись. И в этом могут винить самих себя — слишком рано уверовали в свою победу и не сумели перестроиться во втором тайме.

Этот успех поднял «Ордабасы», набравшего семь очков, с седьмого места на четвертое, в то время как «Жетысу» с трехочковым отставанием остался на восьмом.