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14:05 (мск), источник: Vesti.kz

Ассист Лава, новый фаворит Шпилевского и невероятный камбэк «Ордабасы». Обзор первого дня 4-го тура КПЛ

Достаточно интересными выдались первые игры после рестарта чемпионата Казахстана по футболу, по итогам которых «Кайрат» оторвался от своих конкурентов. Более подробно об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Четвертый тур открывался матчем «Каспия» и «Кайрата». Как и предполагалось, алматинцы не заметили сопротивление соперника, отгрузив в его ворота три безответных мяча. Счет мог быть и более крупным, если бы нападающие южан не мазали из выгодных позиций. Но тут нужно сделать скидку на затяжной простой из-за пандемии коронавируса. Как бы то ни было, победа позволила «Кайрату» закрепиться на первом месте и увеличить отрыв от ближайших преследователей до пяти очков. Правда, идущие следом «Астана» и «Тобол» имеют в запасе уже по две игры.

Наконец-то, состоялся дебют звездного новичка «Кайрата» Вагнера Лава. Бразилец появился на поле на 66-й минуте и отметился голевой передачей на Артура Шушеначева, установившего окончательный результат в матче. К слову, Лав мог и забить, но в одном из моментов не попал по цели. Несмотря на упущенную возможность, экс-форвард сборной Бразилии продемонстрировал высокий класс. Определенно он продолжит радовать болельщиков «желто-черных» результативными действиями.

Казахстанская Премьер-Лига

Также нельзя не отметить тот факт, что Алексей Шпилевский пост номер один снова доверил 20-летнему воспитаннику клуба Данилу Устименко. С другой стороны, Стас Покатилов в последнее время не всегда блистал надежностью, в связи с чем, скорее всего, и был переведен в резерв. Посмотрим, как новый фаворит Шпилевского проявит себя в следующих играх.

Что касается «Каспия», то актауская команда сыграла безвольно и заслуженно потерпела четвертое поражение подряд, осев на предпоследнем, десятом месте. Если она не мобилизуется в ближайших играх и не начнет набирать очки, то ей будет трудно сохранить прописку в премьер-лиге.

Огненный матч выдали «Жетысу» и «Ордабасы». Талдыкорганцы очень резво начали, забив два мяча к 28-й минуте. Очень постарался португальский легионер Педро Эуженио — в первом случае сам забил, а во втором ассистировал на Мартина Тошева. Казалось, что соперник деморализован, но не тут-то было. За шесть минут до перерыва Александр Симчевич вернул интригу, а во второй 45-минутке шымкентцы не только отыгрались, но и одержали волевую победу благодаря точным ударам Сергея Хижниченко и Жоао Пауло — 3:2.

Кайрат (Алма-Ата)

У семиреченцев было 27 минут, чтобы отыграться, не беря в расчет компенсированное время, но они так и не спаслись. И в этом могут винить самих себя — слишком рано уверовали в свою победу и не сумели перестроиться во втором тайме.

Этот успех поднял «Ордабасы», набравшего семь очков, с седьмого места на четвертое, в то время как «Жетысу» с трехочковым отставанием остался на восьмом.

«Тараз» и «Кызыл-Жар СК» сильнейшего не выявили — 0:0. Подопечные Владимира Никитенко временами поддавливали петропавловцев, но этого оказалось недостаточно для победы. В целом данная игра заметно уступала предыдущим двум как по качеству, так и по моментам. После нее таразцы с пятью очками расположились на шестой строчке, а североказахстанцы оказались на девятой, набрав на один балл меньше.

Отметим, что четвертый тур закроется матчем «Шахтер» — «Кайсар», который пройдет 19 августа. Следующий также будет разбит на два дня: 21 августа (пятница) сыграют «Ордабасы» — «Каспий», «Кайрат» — «Тобол», а 22-го числа (суббота) встретятся «Астана» — «Окжетпес», «Кайсар» — «Жетысу», «Кызыл-Жар СК» — «Шахтер». Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

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