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14:36 (мск), источник: Vesti.kz

Георгий Жуков потерял статус самого дорогого футболиста польского клуба

Изменилась рыночная цена полузащитника польской «Вислы» и сборной Казахстана по футболу Георгия Жукова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В августе 25-летний футболист подешевел с 1,2 миллиона до 800 тысяч евро (данные Transfermarkt). Максимальной трансферной стоимости он достигал в декабре, когда стоил 1,5 миллиона евро.

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Таким образом Жуков утратил статус самого дорогого игрока «Вислы», опустившись на второе место, которое теперь делит с 26-летним австрийским полузащитником Стефаном Савичем — тот также оценивается в 800 тысяч евро.

На первое же место вышел 17-летний польский нападающий Александр Букса, который в августе значительно вырос в цене — с 350 тысяч до 3 миллионов евро.
Отметим, что за клуб из Кракова Жуков выступает с января, проведя за него 13 игр. В сезоне-2019/2020 «Висла», набрав 35 очков, финишировала на 13-м месте из 16. Новый чемпионат Польши стартует 21 августа, тогда как команда казахстанца первый матч проведет на выезде с «Ягеллонией» 24-го числа.

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