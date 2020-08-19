Рональд Куман назначен главным тренером «Барселоны»

Отметим, что ранее Куман возглавлял сборную Нидерландов.

Сообщалось, что «Барселоне» придётся заплатить Федерации футбола Нидерландов € 4−5 млн, чтобы заполучить Кумана. Такая сумма прописана в его контракте со сборной Нидерландов в качестве неустойки.

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Напомним, «Барселона» осталась без главного тренера после увольнения Энрике Сетьена. Кроме того клуб расстался со спортивным директором Эриком Абидалем — контракт с ним был расторгнут тоже досрочно.

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