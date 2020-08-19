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12:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Рональд Куман назначен главным тренером «Барселоны»

Рональд Куман был назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Барселона».

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Отметим, что ранее Куман возглавлял сборную Нидерландов.

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Сообщалось, что «Барселоне» придётся заплатить Федерации футбола Нидерландов € 4−5 млн, чтобы заполучить Кумана. Такая сумма прописана в его контракте со сборной Нидерландов в качестве неустойки.

Барселона (Барселона)

Напомним, «Барселона» осталась без главного тренера после увольнения Энрике Сетьена. Кроме того клуб расстался со спортивным директором Эриком Абидалем — контракт с ним был расторгнут тоже досрочно.

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В минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Сине-гранатовые уступили «Баварии» со счётом 2:8.

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