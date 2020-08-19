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16:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» отдал Рейниера в аренду дортмундской «Боруссии» на два сезона

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Футболист мадридского «Реала» Рейниер продолжит карьеру на правах аренды в дортмундской «Боруссии», сообщается на официальном сайте «сливочных».

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Боруссия (Дортмунд)

Как отмечается, срок аренды 19-летнего бразильского полузащитника рассчитан на два сезона — до 30 июня 2022 года.

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Реал (Мадрид)

Рейниер стал в 2019 году чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес в составе «Фламенго», после чего перешел в «Реал», но не пробился в основу «сливочных» и выступал за вторую команду клуба.

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