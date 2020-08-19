«Реал» отдал Рейниера в аренду дортмундской «Боруссии» на два сезона
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Футболист мадридского «Реала» Рейниер продолжит карьеру на правах аренды в дортмундской «Боруссии», сообщается на официальном сайте «сливочных».
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Футболист мадридского «Реала» Рейниер продолжит карьеру на правах аренды в дортмундской «Боруссии», сообщается на официальном сайте «сливочных».
Как отмечается, срок аренды 19-летнего бразильского полузащитника рассчитан на два сезона — до 30 июня 2022 года.
Рейниер стал в 2019 году чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес в составе «Фламенго», после чего перешел в «Реал», но не пробился в основу «сливочных» и выступал за вторую команду клуба.