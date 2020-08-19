Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:30
Флора
Судува
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
Ростов
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мольде
КуПС
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
Ротор
31
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Арарат-Армения
Омония
00
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
20:00
Ференцварош
Юргорден
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Рига
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
Тирана
Футбол. Еврокубки
20:00
Целе
Дандолк
Футбол. Еврокубки
21:00
Шериф
Фола
Футбол. Еврокубки
21:00
Конна'с Куэй
Сараево
Футбол. Еврокубки
21:00
Будучност
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Слован Бр
Футбол. Кубок России
17:00
КАМАЗ
Лада Д
П 4:2
11
Футбол. Еврокубки
22:00
Лион
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Флориана
ЧФР
Футбол. Премьер-лига
16:00
Уфа
Спартак
11
Футбол. Премьер-лига
16:00
Урал
Локомотив
11
Все события
Фоторепортажи
16«ПСЖ» одержал волевую победу над «Аталантой»
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
15:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Кыргызский Месси» — в деле, казахский — на лавке. Чем запомнился первый день четвертого тура КПЛ

На счету первого 247 минут игрового времени.
Наверх

В четвертом туре казахстанской премьер-лиги хорошую игру за «Кайрат» выдал Гулжигит Алыкулов, которого болельщики называют «кыргызским Месси». При этом другой футболист алматинского клуба Еркебулан Сейдахмет, известный среди фанатов как «казахский Месси» и перешедший летом на правах аренды в «Жетысу», остался на скамейке запасных талдыкорганского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алыкулов провел качественный матч с «Каспием» (3:0) — брал игру на себя, смело шел на двоих-троих защитников, иногда их успешно обыгрывая. Несколько раз кыргызстанец пробил по воротам, и попади он в угол, Марко Милошевич вряд ли бы выручил актаусцев.

Хоть Гулжигит не отметился результативными действиями в пятом матче за «желто-черных» и был заменен на 71-й минуте, он произвел хорошее впечатление и в первую очередь умением своим дриблингом создать численное преимущество в атаке. Это, как известно, ценное качество, которым немногие игроки в КПЛ могут похвастаться. Очевидно, что от игры к игре Алыкулов будет прибавлять, становясь одним из ключевых игроков команды. В его активе уже 247 минут игрового времени.

Казахстанская Премьер-Лига

Если кыргызский футболист начал оправдывать надежды болельщиков и отбивать потраченные средства (по данным Transfermarkt, его переход из белорусского «Немана» обошелся «Кайрату» в 180 тысяч евро), то 20-летний Сейдахмет все еще находится не у дел. Матч с «Ордабасы» (2:3) он просидел в запасе. Возможно, Дмитрий Огай его выпустил бы на замену, если бы команда не упустила победу с 2:0. Не исключено, что Еркебулан получит шанс себя проявить в следующей игре, тем более что сейчас разрешено проводить по пять замен. Будет удивительно, если воспитанник таразского футбола при таком лимите продолжит оставаться без игровой практики.

Из других событий стоит отметить, что в гонке бомбардиров компанию 25-летнему Абату Аимбетову составили другие кайратовцы — 22-летний Артур Шушеначев и 20-летний Нуралы Алип. На счету каждого из них по три гола.

Кайрат (Алма-Ата)

И, похоже, 20-летний Данил Устименко вытеснил из стартового состава «Кайрата» 27-летнего Стаса Покатилова. Обратная рокировка возможна разве что при дичайшем провале первого. Пока он не дает поводов для беспокойства.

Напомним, что пятый тур также будет разбит на два дня: 21 августа (пятница) сыграют «Ордабасы» — «Каспий», «Кайрат» — «Тобол», а 22-го числа (суббота) встретятся «Астана» — «Окжетпес», «Кайсар» — «Жетысу», «Кызыл-Жар СК» — «Шахтер». Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

Фото: ФК «Жетысу».

Читайте также
Названа новая дата титульного боя Данияра Елеусинова с экс-чемпионом мира
«Спартак» без Тедеско не смог обыграть «Уфу» в чемпионате России
Гол Смолова спас «Локомотив» от поражения в матче против «Урала»
Фергюсон не теряет надежды подраться с Хабибом Нурмагомедовым
Неймар рискует пропустить финал ЛЧ из-за обмена футболками
Футбольная Лига наций не будет отменена, турнир состоится
«Барселона» объявила о предстоящей реструктуризации команды
«Гнать в шею»: Тихонов раскритиковал назначение Польховского
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь