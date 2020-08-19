«Кыргызский Месси» — в деле, казахский — на лавке. Чем запомнился первый день четвертого тура КПЛ

В четвертом туре казахстанской премьер-лиги хорошую игру за «Кайрат» выдал Гулжигит Алыкулов, которого болельщики называют «кыргызским Месси». При этом другой футболист алматинского клуба Еркебулан Сейдахмет, известный среди фанатов как «казахский Месси» и перешедший летом на правах аренды в «Жетысу», остался на скамейке запасных талдыкорганского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алыкулов провел качественный матч с «Каспием» (3:0) — брал игру на себя, смело шел на двоих-троих защитников, иногда их успешно обыгрывая. Несколько раз кыргызстанец пробил по воротам, и попади он в угол, Марко Милошевич вряд ли бы выручил актаусцев.

Хоть Гулжигит не отметился результативными действиями в пятом матче за «желто-черных» и был заменен на 71-й минуте, он произвел хорошее впечатление и в первую очередь умением своим дриблингом создать численное преимущество в атаке. Это, как известно, ценное качество, которым немногие игроки в КПЛ могут похвастаться. Очевидно, что от игры к игре Алыкулов будет прибавлять, становясь одним из ключевых игроков команды. В его активе уже 247 минут игрового времени.

Казахстанская Премьер-Лига Все о турнире

Если кыргызский футболист начал оправдывать надежды болельщиков и отбивать потраченные средства (по данным Transfermarkt, его переход из белорусского «Немана» обошелся «Кайрату» в 180 тысяч евро), то 20-летний Сейдахмет все еще находится не у дел. Матч с «Ордабасы» (2:3) он просидел в запасе. Возможно, Дмитрий Огай его выпустил бы на замену, если бы команда не упустила победу с 2:0. Не исключено, что Еркебулан получит шанс себя проявить в следующей игре, тем более что сейчас разрешено проводить по пять замен. Будет удивительно, если воспитанник таразского футбола при таком лимите продолжит оставаться без игровой практики.

Из других событий стоит отметить, что в гонке бомбардиров компанию 25-летнему Абату Аимбетову составили другие кайратовцы — 22-летний Артур Шушеначев и 20-летний Нуралы Алип. На счету каждого из них по три гола.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

И, похоже, 20-летний Данил Устименко вытеснил из стартового состава «Кайрата» 27-летнего Стаса Покатилова. Обратная рокировка возможна разве что при дичайшем провале первого. Пока он не дает поводов для беспокойства.

Напомним, что пятый тур также будет разбит на два дня: 21 августа (пятница) сыграют «Ордабасы» — «Каспий», «Кайрат» — «Тобол», а 22-го числа (суббота) встретятся «Астана» — «Окжетпес», «Кайсар» — «Жетысу», «Кызыл-Жар СК» — «Шахтер». Турнирная таблица приведена по этой ссылке.