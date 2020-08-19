«Кайсар» победил «Шахтер» и догнал «Астану» в КПЛ
Кызылординский «Кайсар» победил карагандинский «Шахтер» после рестарта казахстанской
Кызылординский «Кайсар» победил карагандинский «Шахтер» после рестарта казахстанской
Игра четвертого тура прошла сегодня, 19 августа, в академии имени Тимура Сегизбаева в Алматы и завершилась со счетом 1:0. Исход матча решил гол защитника сборной Казахстана Александа Марочкина, который на 67-й минуте замкнул головой подачу со штрафного.
С семью очками «Кайсар» поднялся на четвертое место в таблице — кызылординцы уступают «Тоболу» и «Астане» по дополнительным показателям. На шестом месте с шестью баллами идет «Шахтер», а лидирует «Кайрат» — 12 очков в пяти играх.
В других матчах четвертого тура КПЛ «Кайрат» разгромил «Каспий» — 3:0, «Ордабасы» сделал камбэк с 0:2 и победил «Жетысу» — 3:2, а «Тараз» и «Кызыл-Жар СК» сыграли вничью — 0:0. Еще одна игра тура, «Тобол» — «Астана», состоится 25 августа.
Пятый тур КПЛ пройдет 21 и 22 августа. С расписанием матчей можно ознакомиться здесь.