Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:30
Флора
Судува
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
Ростов
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мольде
КуПС
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
Ротор
31
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Арарат-Армения
Омония
00
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
20:00
Ференцварош
Юргорден
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Рига
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
Тирана
Футбол. Еврокубки
20:00
Целе
Дандолк
Футбол. Еврокубки
21:00
Шериф
Фола
Футбол. Еврокубки
21:00
Конна'с Куэй
Сараево
Футбол. Еврокубки
21:00
Будучност
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Слован Бр
Футбол. Кубок России
17:00
КАМАЗ
Лада Д
П 4:2
11
Футбол. Еврокубки
22:00
Лион
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Флориана
ЧФР
Футбол. Премьер-лига
16:00
Уфа
Спартак
11
Футбол. Премьер-лига
16:00
Урал
Локомотив
11
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
8«Ротор» уступил «Зениту» в первом за 16 лет матче в РПЛ
17:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» победил «Шахтер» и догнал «Астану» в КПЛ

Кызылординский «Кайсар» победил карагандинский «Шахтер» после рестарта казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра четвертого тура прошла сегодня, 19 августа, в академии имени Тимура Сегизбаева в Алматы и завершилась со счетом 1:0. Исход матча решил гол защитника сборной Казахстана Александа Марочкина, который на 67-й минуте замкнул головой подачу со штрафного.

Во время загрузки произошла ошибка.

С семью очками «Кайсар» поднялся на четвертое место в таблице — кызылординцы уступают «Тоболу» и «Астане» по дополнительным показателям. На шестом месте с шестью баллами идет «Шахтер», а лидирует «Кайрат» — 12 очков в пяти играх.

Казахстанская Премьер-Лига

В других матчах четвертого тура КПЛ «Кайрат» разгромил «Каспий» — 3:0, «Ордабасы» сделал камбэк с 0:2 и победил «Жетысу» — 3:2, а «Тараз» и «Кызыл-Жар СК» сыграли вничью — 0:0. Еще одна игра тура, «Тобол» — «Астана», состоится 25 августа.

Пятый тур КПЛ пройдет 21 и 22 августа. С расписанием матчей можно ознакомиться здесь.

Читайте также
Названа новая дата титульного боя Данияра Елеусинова с экс-чемпионом мира
«Спартак» без Тедеско не смог обыграть «Уфу» в чемпионате России
Гол Смолова спас «Локомотив» от поражения в матче против «Урала»
Фергюсон не теряет надежды подраться с Хабибом Нурмагомедовым
Неймар рискует пропустить финал ЛЧ из-за обмена футболками
Футбольная Лига наций не будет отменена, турнир состоится
«Барселона» объявила о предстоящей реструктуризации команды
«Гнать в шею»: Тихонов раскритиковал назначение Польховского
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь