«Кайсар» победил «Шахтер» и догнал «Астану» в КПЛ

Игра четвертого тура прошла сегодня, 19 августа, в академии имени Тимура Сегизбаева в Алматы и завершилась со счетом 1:0. Исход матча решил гол защитника сборной Казахстана Александа Марочкина, который на 67-й минуте замкнул головой подачу со штрафного.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/X9nxHp78f6M" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С семью очками «Кайсар» поднялся на четвертое место в таблице — кызылординцы уступают «Тоболу» и «Астане» по дополнительным показателям. На шестом месте с шестью баллами идет «Шахтер», а лидирует «Кайрат» — 12 очков в пяти играх.

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