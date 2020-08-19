Следственная палата ФИФА закрыла разбирательство в отношении Инфантино
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Следственная палата комитета по этике ФИФА закрыла разбирательство в отношении главы организации Джанни Инфантино
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Следственная палата комитета по этике ФИФА закрыла разбирательство в отношении главы организации Джанни Инфантино
Ранее в августе специальный прокурор Швейцарии Штефан Келлер начал разбирательство в отношении Инфантино и запросил разрешение на возбуждение дела против подавшего в отставку генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера. Келлер якобы обнаружил признаки преступного поведения, связанного со встречей Лаубера и Инфантино. Они оба ранее отрицали
ФИФА сообщила, что следственная палата начала разбирательства в мае 2020 года после появления информации в СМИ. 21 июня в комитет по этике была подана жалоба на главу ФИФА. Инфантино обвинялся в возможном нарушении кодекса этики ФИФА, в том числе в связи с бронированием частного перелета из Суринама в Женеву и встречей с Лаубером.
Следственная палата изучила материалы по данному делу от швейцарской стороны в рамках предварительного расследования. После этого глава следственной палаты Мария Клаудия Рохас решила закрыть разбирательство в отношении Инфантино
Как сообщается, на основе доступной на сегодняшний день информации ни один из поступков Инфантино не является нарушением кодекса этики ФИФА, а некоторые даже не попадают под положения кодекса. В данной ситуации нет причин для принятия