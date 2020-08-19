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20:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Следственная палата ФИФА закрыла разбирательство в отношении Инфантино

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Следственная палата комитета по этике ФИФА закрыла разбирательство в отношении главы организации Джанни Инфантино из-за отсутствия доказательств, сообщается на сайте ФИФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в августе специальный прокурор Швейцарии Штефан Келлер начал разбирательство в отношении Инфантино и запросил разрешение на возбуждение дела против подавшего в отставку генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера. Келлер якобы обнаружил признаки преступного поведения, связанного со встречей Лаубера и Инфантино. Они оба ранее отрицали какие-либо обвинения.

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ФИФА сообщила, что следственная палата начала разбирательства в мае 2020 года после появления информации в СМИ. 21 июня в комитет по этике была подана жалоба на главу ФИФА. Инфантино обвинялся в возможном нарушении кодекса этики ФИФА, в том числе в связи с бронированием частного перелета из Суринама в Женеву и встречей с Лаубером.

Следственная палата изучила материалы по данному делу от швейцарской стороны в рамках предварительного расследования. После этого глава следственной палаты Мария Клаудия Рохас решила закрыть разбирательство в отношении Инфантино из-за отсутствия доказательств по любому возможному нарушению.

Как сообщается, на основе доступной на сегодняшний день информации ни один из поступков Инфантино не является нарушением кодекса этики ФИФА, а некоторые даже не попадают под положения кодекса. В данной ситуации нет причин для принятия каких-либо мер, в том числе временного отстранения Инфантино.

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